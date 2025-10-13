Premoniția uluitoare a lui Dănuț Lupu, înainte de Romania – Austria 1-0: „Am martori!”

Dănuț Lupu l-a sunat pe un oficial al Federației Române de Fotbal, cu mai bine de 4 ore înainte de joc, pentru a-i spune că meciul cu Austria va fi câștigat de Mircea Lucescu și jucătorii săi cu 1-0.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu a simțit că România o va învinge pe Austria cu 1-0

Duminică, România a obținut victoria care îi dă șanse să termine pe locul 2 în grupa de calificare a Campionatului Mondial. Tricolorii lui Mircea Lucescu au învins dramatic Austria, 1-0, .

Dănuț Lupu a intuit că prima reprezentativă se va impune. Legendarul fotbalist de la Dinamo și Rapid a mărturisit că a avut o conversație cu un oficial al Federației Române de Fotbal, cu mai bine de 4 ore înainte de startul meciului, în care i-a comunicat că România va câștiga cu 1-0.

ADVERTISEMENT

„În 89, dacă ne aducem aminte, când am jucat cu Danemarca, cred că Danemarca avea o cotă de zece ori mai mare decât noi. Și, totuși, am reușit de la 1-0 pentru ei să câștigăm acel meci și să ne calificăm.

Eu am și martori, la ora 17:00, unui oficial din Federație i-am spus că vom câștiga cu 1-0. Nu a crezut, dar până la urmă mi-a zis după meci: ‘De azi înainte să mă suni mereu înainte de meci’”, a declarat Dănuț Lupu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, impresionat de Ianis Hagi

Fostul mijlocaș de creație a fost impresionat de evoluția lui Ianis Hagi din meciul cu Austria. Nu execuțiile tehnice l-au dat pe spate pe Dănuț Lupu, ci capacitatea de efort a „Prințului”, dar și atitudinea avută în cele 90 de minute.

ADVERTISEMENT

„Mi-a plăcut dăruirea jucătorilor, au jucat foarte strâns. Nu a mai fost o echipă largă, cu toate că am făcut pressing. Ceea ce iarăși m-a mirat, pentru că noi nu suntem o echipă care să facă pressing. Nu pot să spun că mi-a plăcut jocul, mi-a plăcut rezultatul. Puțină lume a crezut că putem câștiga acel meci de aseară, mai ales să Austria venea după un 10-0. Dar nea Mircea a reușit să facă o echipă care și-a dat sufletul pe teren.

Surprinzător pentru mine, Ianis, la cât a alergat. Mai ales că vine după o pauză, vara asta a stat, mai mult decât s-a pregătit. Cu toate că trebuie să recunoaștem, a avut vreo 20 de minute în care a dispărut din joc. Mi-a plăcut și Ianis foarte mult, prin dăruirea lui. Nu credeam vreodată că Ianis poate face un meci doar alergând, doar fizic și tactic”, a mai spus Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Ianis Hagi după România – Austria 1-0

nu a fost o surpriză pentru Ianis Hagi. Fotbalistul lui Alanyaspor a mărturisit că a exersat acea fază, în care fundașul finalizează cu o lovitură de cap, de o mulțime de ori de-a lungul junioratului, ambii fiind jucători produși de Academia Hagi.

Meciurile cu Republica Moldova și Austria, ambele câștigate de tricolori cu 2-1 și 1-0, au avut însemnătate aparte pentru Ianis Hagi. Au fost primele partide în care mijlocașul ofensiv a purtat banderola de căpitan la națională, moment la care visează din copilărie.

„Nu este o coincidență. Jucăm de la 12 ani împreună, iar această fază am revăzut-o de zeci de ori de-a lungul junioratului. Sunt fericit pentru Ghiță. A fost cel mai bun junior, acum o duce bine în Germania și sper să promoveze. Mă bucur pentru toți, pentru noi. Sunt lucruri pozitive și acum ține de noi să ne continuăm drumul și în noiembrie. Sunt fericit că ne-a ieșit. Per total a fost un meci bun făcut de la Radu până la Bîrligea.

Tactic am jucat senzațional, iar ocaziile au fost de partea noastră. Nu e ușor să joci sub presiune, dar felicit pe toată lumea. Suntem un grup unit și ne dorim să încheiem cu două victorii și în noiembrie. Am muncit toată viața să fiu căpitan. Acum îmi trăiesc visul. Ce trebuie să știe toată lumea este că noi muncim zi de zi să creștem. Avem încă câteva nivele să creștem ca și colectiv, individual. Muncim și sper ca împreună să ne vedem la Mondiale”, a declarat Ianis Hagi la flash-interviu.