Preotul bisericii din Argeș, care a ars în timpul slujbei de Crăciun, cu lacrimi în ochi. „Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeu ne-a luat”

Biserica din comuna Albota, sat Corbu a ars chiar în ziua de Crăciun. La acel moment, preotul care slujește în lăcașul ce cult și-a riscat viața pentru a mai salva unele obiecte. Acum, privește cu lacrimi în ochi dezastrul produs de incendiu.

„Suntem prea păcătoși”

Biserica din Albota, Argeș, . Cel ce a dat alarma este un enoriaș ce se îndrepta spre lăcaș, moment în care a observat fumul gros care ieșea pe sub turlă.

„Eram cu mama și în momentul în care eu am vrut să întru în biserica să pomenească pentru tată, am văzut fum și am spus ia foc. Așa de o zi mare. Suntem prea păcătoși că să pot să mai zic ceva”, a declarat acesta, potrivit .

Imediat, toți credincioșii au ieșit afară, iar la scurt timp, șase mașini de pompieri au ajuns la fața locului. Flăcările se extindeau rapid, așa că preotul care slujea și-a riscat viața pentru a mai salva câteva obiecte.

„Dumnezeu ne-a dat, Dumnezeu ne-a luat”

După ce a încercat să mai salveze lucruri de valoare, preotul a avut nevoie de asistență medicală. S-a și a suferit un atac de panică în urma celor întâmplate.

„Ne pregăteam să începem Sfânta Liturghie şi la un coş la o sobă s-a pornit focul fără să ştim. Aşa a fost voia Domnului. Dumnezeu ni le-a dat, Dumnezeu ni le-a luat şi ni le va da la loc. E munca noastra de un an de zile şi refăcusem absolut tot”, spune preotul cu ochii în lacrimi, conform sursei menționate.

Biserica fusese recent racordată la rețeaua de gaze cu ajutorul sumei de 250.000 de lei, bani primiți de la primărie. Totuși, edilul comunei susține că parohia a decis să folosească în continuare lemn.

În acest sens, pompierii au stabilit faptul că flăcările au pornit de la coș, pentru că nu a fost curățat de funingine. Din nefericire, biserica a ars pe o suprafață de 300 de metri pătrați, iar inclusiv picturile de pe tavan s-au făcut scrum.

„Pagubele sunt însemnate, fiind vorba de întregul acoperiş al bisericii şi elemente de mobilier din interior”, a declarat Alin Berevoescu, inspectorul şef ISU Argeş.