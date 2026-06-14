Preotul de la biserica lui Gigi Becali, dezvăluiri emoționante despre patronul FCSB: „M-a impresionat dragostea lui pentru Dumnezeu! Nu mai are altă bucurie”

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părintele Constantin Hurjui a vorbit despre momentul important pentru comunitate și despre Preotul își amintește cum l-a cunoscut pe patronul FCSB la Catedrala Patriarhală și spune că de atunci s-a legat o relație bazată pe respect și apropiere duhovnicească. Acesta a subliniat că biserica va rămâne deschisă pentru toți cei care caută apropierea de Dumnezeu și a transmis că și jucătorii FCSB sunt bineveniți la slujbe, considerând că exemplul personal al celor din fotbal și cultură poate avea un impact puternic asupra tinerilor.

Părintele Constantin Hurjui, despre inaugurarea bisericii din Pipera și relația cu Gigi Becali

Cum l-ați cunoscut pe Gigi Becali?

– Ne cunoaștem de mai mulți ani. Ne-am întâlnit la Catedrala Patriarhală, unde dânsul vine des la slujbă. Eu eram și la strană și arhidiacon în această perioadă și cântam alături de Corul Tronos și așa s-au legat o legătură și o conexiune între noi.

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Preotul Constantin Hurjui, impresionat de modul în care Gigi Becali trăiește fiecare slujbă: „Nu mai vede altă bucurie”

Cum trăiește Gigi Becali la Sfânta Liturghie?

– Este extraordinar și mă bucură foarte mult felul în care se bucură de aceste momente. Sunt stări duhovnicești pe o anumită scară în urcușul spre Dumnezeu și orice om poate dacă urmează niște pași. Modul în care Gigi Becali trăiește la slujbă este absolut special și pot spune că m-a impresionat. Dânsul nu mai vede altă bucurie în față decât bucuria Sfintei Liturghii, împărtășania și dorința e doar de a se întâlni, a-l sluji și de a se uni cu Hristos, să asculte cântările bisericești.

A fost văzut de multe ori plângând la slujbă.

– Nu este un plânset de durere, ci unul de bucurie. Asta este și e ceva extrem de frumos. E un exemplu pentru orice creștin.

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Constantin Hurjui: „Gigi Becali are o misiune pastorală”

Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că ați fost desemnat de Patriarhul Daniel să slujiți la biserica din Pipera?

– A fost o bucurie din partea dânsului și o mulțumire. Mă bucur că este aproape de biserică, avem o relație bună, dar eu deocamdată sunt la început de drum. Menirea și responsabilitatea mea e să fac Sfânta Liturghie și să slujesc în numele lui Hristos.

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E un bun creștin domnul Becali?

– Bineînțeles pentru că domnul Becali a oferit ce are mai bun bisericii și lui Hristos. Atât ca o jertfă din partea lui pentru Dumnezeu, dar și ca un fel de misiune în a chema omul să guste din frumusețea Cerului prin vederea acestor mici crâmpeie din împărăția lui Dumnezeu: pictură, slujbă, toată mișcarea liturgică și celelalte. Cred că acesta a fost meritul lui și de aceea e atât darul lui Dumnezeu cât și o misiune pastorală cu știință sau fără. De aceea a făcut această biserică, așa cum și Preafericitul Daniel a făcut Catedrala Mântuirii Neamului. Nu să se ia la întrecere cu cineva să facă cea mai mare biserică din lume. Dacă în biserică e atât de frumos, oare în Ceruri cum e?

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Când va fi gata biserica lui Gigi Becali din Pipera și cum va arăta

Biserica a atras multe priviri în Pipera, într-o zonă mai degrabă de business, clădiri de birouri…

– Sincer este o biserică extrem de frumoasă, chiar dacă mai este de lucru. După ce am fost numit am fost împreună cu domnul Becali și mi-a arătat stadiul lucrărilor, mi-a povestit ce vrea să mai facă, ne-am sfătuit. S-au cumpărat foarte multe materiale din Grecia, dar și din atelierele Patriarhiei Române. Va arăta nemaipomenit la finalul lucrărilor. Din punct de vedere arhitectural și împodobirea ei pe interior în stilul mozaic. Apoi slujba și cântările de la strană sunt făcute ca să atragă oamenii mai întâi prin frumusețea esteticului și auzului. Omul vede și aude frumos și asta îl conduce spre Hristos. Așa apare o atracție personală față de biserică și poți să trăiești o stare de rugăciune. Toate aceste elemente sunt în simbioză, ca într-o horă și cheamă omul către Dumnezeu.

Când credeți că s-ar putea finaliza șantierul?

– Cred că va dura cam trei ani. Se lucrează încet pentru că trebuie să iasă bine și tehnica mozaicului nu este deloc una ușoară, este o muncă migăloasă. În tehnica fresco se lucrează mult mai rapid. Așa se face, fiecare pietrică se ia și se pune separat și tocmai în asta constă frumusețea.

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Părintele Constantin Hurjui îi așteaptă pe jucătorii FCSB-ului la slujbă: „Dumnezeu lucrează prin orice om”

V-ați bucura să vină la biserică și jucătorii FCSB-ului? Poate înainte de un meci mai important sau când simt nevoia…

– Fără doar și poate! M-aș bucura să văd pe toată lumea, tot staff-ul, dar nu neapărat pentru că sunt jucătorii FCSB. Aștept la biserică pe oricine îl caută pe Dumnezeu și vrea să îl cunoască. Toată lumea este binevenită la biserică. Dumnezeu lucreaază prin orice om, nu doar prin preoți. Ei pot oferi puterea exemplului cu siguranță și au putere în a-i atrage pe cei tineri către credință. Sunt artiști care spun un cuvânt despre biserică și întorc sute de tineri către biserică.

V-ați bucura să îl auziți cântând la slujbă pe Gigi Becali?

– Cum să nu! Nu spune Biblia că toată suflarea să îl laude pe Domnul? Poate cânta și dânsul și alții. Îi place foarte mult muzica bisericească și nu îmi place ideea de a pune opreliști. Dacă știu că o întreagă biserică de 50, 100, 200 de oameni știu o cântare, prefer să fac acea cântare cu toată biserica, decât altă compoziție pe care nu o știe nimeni. Să fim serioși, glasul mulțimii este copleșitor în biserică. Ți se face pielea de găină să auzi „Sfinte Dumnezeule” cântat de întreaga biserică.

„M-a impresionat dragostea lui Gigi Becali pentru Hristos”

Gigi Becali a făcut foarte multe biserici în România, mănăstirea de la Comanca, dar chiar și în Africa…

– Da, cunosc toate aceste detalii și chiar am slujit la mănăstirea de la Comanca de mai multe ori. Este o bierică de lemn provizorie și știu că se va face o biserică mai mare. Este o altă lucrare frumoasă și o misiune acceptată în Duhul lui Hristos. Când înțelegi asta nu mai ai liniște și vrei tot timpul să ctitorești, să faci, să lucrezi. Dumnezeu lucrează prin noi și uite că domnul Becali s-a arătat a fi mâna lui Dumnezeu, nu? Acesta un lucru mare pentru fiecare are o lucrare mare în viața lui.

Ce ați remarcat ca preot la Gigi Becali?

– Nu neapărat niște discuții sau o anumită întâmplare pentru că dânsul are un dohovnic extraordinar și discută cu călugări și părinți cu mare har duhovnicesc. M-a impresionat însă dragostea lui pentru Hristos. Asta se simte, însă nu se poate explica în cuvinte. Dacă l-ați întreba de ce plânge la o slujbă nu ar putea să vă redea ceea ce are în suflet și cât de intens trăiește. În sensul acesta au fost discuțiile între noi, despre frumusețea trăirilor întru Hristos. Când mintea se coboară în inimă și doar îi mulțumești lui Dumnezeu că e cu tine, începi să plângi. Abia atunci începi de fapt să te rogi. Ortodoxia e religia care te îndeamnă să simți, nu să povestești.

Cum vi se pare faptul că dă bani la foarte mulți nevoiași, donează pentru oameni bolnavi…

– Când ești cu Dumnezeu îți vine să faci totul în numele lui. De aceea domnul Becali dăruiește atâția bani oamenilor și pentru biserică. Bucuria e atât de mare încât îi vine să dea totul pentru Hristos. Așa ceva te mână să acționezi în acest moment.