Preparatorul fizic al Rapidului este un pachet de mușchi! Cine este Ciprian Moscu, omul de încredere al lui Marius Șumudică

. Evoluția giuleștenilor este vizibil îmbunătățită, iar fanii au din nou motive de optimism în privința unei clasări bune la finalul sezonului. Antrenorul a adus cu el un staff propriu, iar Ciprian Moscu este noul preparator fizic al echipei.

Cine e Ciprian Moscu, noul preparator fizic de la Rapid

Ciprian Moscu și Marius Şumudică au colaborat în Turcia și Arabia Saudită, iar preparatorul fizic are un CV realmente impresionant. Acesta a absolvit Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București și are insigna de antrenor FA Level 2 (UEFA C).

ADVERTISEMENT

Ciprian Moscu are o experiență vastă de peste 18 ani în domeniul pregătirii fizice, lucrând cu sportivi de elită și cluburi de top din Orientul Mijlociu, Turcia, România și Coasta de Fildeș. A fost preparator fizic la cluburi importante precum Al Shabab și Yeni Malatyaspor.

În perioada în care pregătea jucătorii de la Gaziantep, alături de Marius Şumudică, Ciprian Moscu a vorbit despre importanța unui preparator fizic. Acesta este de părere că munca poate bate talentul și că jucătorii trebuie să se dedice total antrenamentului. Condiția fizică a preparatorului este una de invidiat; el este un pachet de mușchi.

ADVERTISEMENT

„Cluburile cu resurse mari au în staff câte trei-patru preparatori fizici pentru individualizarea pregătirii jucătorilor. Fotbaliștii sunt împărțiți în grupe în funcție de posturile pe care evoluează, dar și în funcție de calitățile care trebuie să fie dezvoltate. Cred că e mai eficient ca un preparator fizic să se axeze pe dezvoltarea calităților jucătorului, nu pe repararea defectelor.

Fiecare atlet din ziua de azi ar trebui să priceapă că talentul te poate ‘căra’ doar până la un anumit nivel. Mai sus de atât nu poți ajunge fără muncă, fără transpirație. Viața de sportiv e scurtă și cine nu-și impune o disciplină nu va realiza mare lucru!”, a explicat Ciprian Moscu, conform

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică: „Nu mă voi dezice niciodată de staff-ul meu”

Marius Şumudică are în staff aceiași oameni de mai bine de 10 ani. Tehnicianul a explicat acest lucru la FANATIK SUPERLIGA, înainte de a semna cu Rapid.

„Lucrez cu cinci băieți, nu pot să îi las pe stradă. Sunt de un deceniu cu ei. Mie mi se pare că un antrenor este respectat atunci când are staff-ul cu el, iar staff-ul lui stă aproape de el.

ADVERTISEMENT

Eu ăsta sunt, nu mă voi dezice niciodată de staff-ul meu. Cu ei am făcut performanțe, cu ei am câștigat campionate, cupe. Cu ei am fost cel mai bun antrenor din Turcia în 2021. Nu-i ușor să fii declarat cel mai bun antrenor din Turcia în 2021”, a spus Marius Şumudică la FANATIK SUPERLIGA.