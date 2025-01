Preparatorul fizic din staff-ul lui Liviu Ciobotariu a vrut să-l bată pe Mihai Stoica. ”Am vrut să-i arăt eu ce e şmecheria, însă a fugit ca un copil mic”

, penultimul loc în SuperLiga, după 21 de etape din sezonul regulat, după ce patronul Valeriu Iftime i-a cerut să-l schimbe pe preparatorul fizic Lucian Păun.

Valeriu Iftime l-a dat afară pe preparatorul fizic Lucian Păun

Întrebat de reporterii FANATIK aflați în Antalya dacă preparatorul fizic era vinovat de cum arăta echipa, : ”Eu asta cred, anume că preparatorul fizic a fost o problemă. L-am rugat pe Liviu să rămână la echipă, dar să-mi aducă un preparator fizic, oricare în locul lui Lucian Păun, iar eu sunt de acord.

Toți din jur mi-au spus că e o problemă fizică, inclusiv jucătorii. A trebuit să iau o măsură, pentru că nu pot să stau și să aștept. Vorba lui Einstein, ‘dacă greșești o dată cu o metodă, greșești și a doua oară‘”.

Valeriu Iftime a întărit și mai mult ideea: ”I-am trimis un mesaj lui Liviu și i-am spus că trebuie să schimbăm preparatorul fizic, pentru că este o problemă pe care mi-o transmit toți. Când începi să întrebi care sunt parametrii, iar eu le-am cumpărat de atâtea ori toate GPS-urile, iar ei nu le folosesc deloc, păi scuze atunci!”.

FANATIK a încercat să vorbească și cu preparatorul fizic Lucian Păun, dar acesta nu a putut fi contactat la telefon și nici la mesaje nu a răspuns.

Cine este preparatorul fizic Lucian Păun

Cine este preparatorul fizic Lucian Păun, de care Liviu Ciobotariu nu a vrut să se despartă și a acceptat să rupă contractul cu FC Botoșani. Acesta are 48 de ani și a mai lucrat alături de ”Ciobi” și în primul său mandat la FC Botoșani (2018-2019), apoi la naționala Libanului, Hermannstadt și FC Voluntari.

Lucian Păun mai are în CV echipe precum FCSB, FC Brașov, FC Vaslui și Concordia Chiajna. El a mai lucrat și în Golf, la juniorii lui Al Hilal și Al-Riyadh.

Recomandat de Marian Bondrea ca un ”profesionist adevărat”, după colaborarea de la CSM Rm. Vâlcea, Lucian Păun a fost cooptat de Ilie Stan, în 2012, în staff-ul echipei FCSB.

Replici tăioase între Mihai Stoica și Lucian Păun

Alegerea lui Lucian Păun a fost criticată în termeni duri de managerul Mihai Stoica. Între cei doi s-a lăsat cu schimburi de replici incendiare în presă.

”Cine e Lucian Păun? Iertați-mi ignoranţa, dar eu n-am auzit de el! Nu credeam că la Steaua (n.r. FCSB) pot ajunge antrenori cu asemenea CV-uri!”, a declarat Mihai Stoica, în 2012, citat de .

Lucian Păun i-a răspuns tăios lui Mihai Stoica. ”Nu mă mai mira nimic la Meme, deoarece el, atunci cand e la un club de fotbal, se crede si manager general, si antrenor principal, si jucator, si preparator fizic. Meme este atotștiutor.

Tot eu, Lucian Păun, ăsta de care Meme a zis că nu are nicio treabă cu pregătirea fizică, în patru luni l-am făcut pe Pintilii jucător de Liga I, atunci când lucram cu el la Jiul. Venise la noi de la Lugoj.

Tot cam în atâtea luni l-am făcut pe Bicfalvi fotbalist de Steaua (n.r. FCSB). Am lucrat cu Eric pe când avea 17 ani, tot la Jiul Petroșani. Mai mult, consider că Eric a prins cel mai bun sezon al lui la Steaua (n.r. FCSB) cu mine preparator fizic”, a declarat Lucian Păun pentru , în 2012.

Lucian Păun a vrut să-l bată pe Mihai Stoica. ”A fugit ca un copil mic prin spatele autocarului!”

Scandalul dintre Mihai Stoica și Lucian Păun a continuat și după ce preparatorul fizic a plecat de la FCSB, la Concordia Chiajna. Cei doi au fost gata-gata să se ia la bătaie după un meci în Cupa României, Concordia Chiajna – FCSB 4-3 (după executarea loviturilor de departajare), disputat în ”optimi”, la 31 octombrie 2012.

”Mă înjurau ca la ușa cortului şi nu înţelegeam de ce. Era unul, Păun, care e preparator fizic şi care a bătut anul trecut un jurnalist în cantonamentul din Antalya. Şi mai era unul, Costică Dumitru, care s-a dus cu cuţitul la primarul din Otopeni, să-şi ceară banii”, a explicat MM incidentul.

Lucian Păun nu s-a lăsat mai prejos și l-a caracterizat pe Mihai Stoica ”un provocator de meserie”. ”Acest om este un provocator de meserie. Oriunde se duce, face scandaluri ca să deturneze atenţia de la eşec. Provocatorul de meserie, care a dat cu pumnul pe la Mediaș, unde a bătut niște nuntași, credea că-i merge şi la Chiajna?

De foarte mult timp mă amenința că pune mâna pe mine şi îmi arată şmecherie! Recunosc că aseară am vrut să-i zic să stea locului, să-i arăt eu ce e şmecheria, însă a fugit ca un copil mic prin spatele autocarului! Când a văzut camerele TV, a început să deschidă guriţa, să râdă forţat, dar nu avea tupeul nici să facă trei paşi spre noi”, a povestit preparatorul fizic.

”Eu, Lucian Păun, vreau să-i spun acestui om că nu sunt sclav de meserie! Eu nu am vorbit niciodată de cutie de carton”

Lucian Păun a mai afirmat după acel incident avut cu Mihai Stoica: ”Mă acuză pe mine că am bătut ziarişti? Cum are tupeu să vorbească despre mine, când el a bătut un suporter al Stelei, iar apoi nu ştia cum să se împace cu el? Atât eu, cât şi Costică Dumitru am stat în banca noastră, după ce ne înţepa mereu pe la televizor.

Să nu uite că eu, împreună cu staff-ul care eram la Steaua (n.r. FCSB), în frunte cu Ilie Stan, am curăţat mizeria lăsată de el şi de Ronny Levy! Ei au lăsat echipa pe locul 8, noi am dus-o pe 3 şi în primăvara europeană. Eu, Lucian Păun, vreau să-i spun acestui om că nu sunt sclav de meserie! Eu nu am vorbit niciodată de cutie de carton”.