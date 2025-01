Preparatorul fizic din cauza căruia a fost demis Liviu Ciobotariu de la FC Botoșani iese la atac: ”Iftime a pus la cale toată această diversiune”

Preparatorul fizic din staff-ul lui Liviu Ciobotariu a dezvăluit faptul că și a explicat faptul că Valeriu Iftime a inventat un motiv pentru această hotărâre.

Valeriu Iftime, pus la zid de preparatorul fizic al lui Liviu Ciobotariu

Lucian Păun a ieșit public și a vorbit despre faptul că patronul grupării moldovene a încercat să găsească o scuză pentru a se despărți de Ciobotariu. Preparatorul fizic nu a ezitat să arunce cuvinte grele la adresa lui iftime.

”Nu voiam să intru și eu în presă cu declarații, dar când văd că domnul Iftime iese zi după zi cu tot felul de declarații la adresa mea, lucruri despre care în mod sigur nici nu are habar ce vorbește, totul are o limită și pentru mine. Chiar m-a bufnit râsul când am citit ce spune.

Tot vorbește de monitorizare, dar de ce nu spune la lume adevărul? Hai să vă spun eu cum a stat treaba. Am fost sunat de cineva din club înainte ca noi să ajungem la Botoșani, iar persoana respectivă mi-a spus că există o problemă cu acele aparate. Concret? Până la 31 octombrie ele nu pot să fie folosite pentru că sunt niște chestiuni de ordin financiar și nu se pot face niște plăți.

Am fost întrebat dacă pot să îmi asum să lucrez fără monitorizări, iar eu am înțeles situația clubului și mi-am asumat să lucrez fără aceste aparaturi. Iar acum ce facem? Mi-o aruncă mie în cârcă? Păi nu stabilisem treaba asta în urmă cu câteva luni?”, a declarat Lucian Păun, pentru .

Iftime, arătat cu degetul pentru plecarea lui Ciobotariu

Preparatorul fizic a explicat că Valeriu Iftime s-a bazat pe faptul că Liviu Ciobotariu nu va renunța la unul dintre omenii din staff-ul său, lucru confirmat și de tehnician într-un .

”Însă, acum în Antalya urma să le dăm drumul și la monitorizări, deoarece dânșii plătiseră unde trebuie pentru a le putea folosi și nu mai era nicio problemă. Dar, domnul Iftime a pus la cale toată această diversiune cu bună știință.

A venit în Antalya cu lecțiile făcute și doar a băgat aceste motive în discuțiile cu Ciobi. El a făcut pe ursul blând înainte de plecare, deoarece nu a vrut să pară în fața opiniei publice că el îl dă afară pe Ciobi de la echipă. A băgat vrăjeala asta cu mine, că știa clar că Ciobi o să plece de la echipă și nu o să accepte să îi fie dat un om afară din staff.

Ciobi e un caracter adevărat și nu face fotbal pe TikTok ca alții. Să rămână și să antreneze ăștia de pe TikTok, că de aia de peste un an și ceva FC Botoșani este unde este. Se află unde se află că ne place TikTok-ul”, a spus el.

Dezvăluiri despre problemele de la Botoșani

Omul din cauza căruia Ciobotariu a fost îndepărtat de la Botoșani a povestit ce necazuri a întâmpinat la formația moldoveană și de ce unii jucători au avut probleme fizice în timpul sezonului de toamnă.

”Dacă domnul Iftime vrea să discutăm lucruri concrete, nu diversiuni din astea de prin Antalya, hai să vorbim și la obiect. Dacă el voia cu adevărat să afle adevărul de la echipă îi spunea lui Ciobi să îi fac un raport în toată regula.

Da, am greșit și eu, dar știți când? Într-un ciclu săptămânal am făcut antrenamente de volum mai ridicat pe terenuri sintetice, cele de iarbă de la noi intraseră în mentenanță. Aici am greșit. Nu trebuia să intru pe sintetic, dar mi-am asumat condițiile de lucru de la Botoșani.

Nu m-ați văzut voi pe mine să ies prin presă și să mă vait că a refulat rahatul pe la vestiare și nu am mai avut unde să facem în ziua aia recuperarea. Nu m-ați văzut voi pe mine să ies prin presă și să mă vait că vreo 6 jucători au avut probleme stomacale într-o zi din cauza a nu mai știu eu ce probleme”, a precizat preparatorul fizic.

Probleme cu anumiți jucători

”Noi cei din staff-ul lui Ciobi am tăcut și am muncit. Acum vine domnul Iftime și îl bagă în discuții și pe Mouaddib, că de ce nu e în stare să alerge. Păi cum să îți alerge acest jucător care e luat de pe unde e luat? Iei jucători din parc, păi ca în parc îți aleargă.

Nu am nimic cu copilul ăsta și e urât că am ajuns să îi băgăm numele prin presă. Dar Mouaddib cred că habar are pe ce lume a aterizat la Botoșani. Chiar îi și întrebam pe cei de acolo mai în glumă sau mai în serios de unde îi tot găsesc și îi aduc la echipă.

Și mai recunosc că o perioadă am fost absent de la echipă, atunci când am avut unele probleme de familie. Dar, nu îmi căuta vrăjeli cu monitorizarea că știi bine care a fost discuția cu mine despre aceste monitorizări încă de la început. Voi cei din club mi-ați spus că nu o putem folosi o perioadă, că nu știu ce probleme aveți cu banii”, a afirmat Lucian Păun.