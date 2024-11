Preparatul care nu lipsește din meniul Irinei Fodor. Prezentatoarea nu se abate de la această regulă

În urmă cu puțin timp s-a aflat care este preparatul care nu lipsește din Irinei Fodor. Prezentatoarea emisiunilor Asia Express și Chefi la cuțite susține că nu se abate de la această regulă simplă.

Ce produs mănâncă zilnic Irina Fodor

Irina Fodor are o siluetă de invidiat la 36 de ani. Vedeta de la Antena 1 recunoaște că este o persoană obsedată de curățenie, însă în bucătărie îi cedează locul soțului său, Răzvan Fodor. Cu toate acestea se declară gurmandă.

ADVERTISEMENT

Prezentatoarea nu are o dietă strictă și nici nu merge la sală pentru a se menține în formă. Moderatoarea este trasă prin inel în toate imaginile pe care le postează pe rețelele de socializare. În plus, spune că are un anumit la care nu poate renunța.

Mai mult, acesta se găsește zilnic în alimentația sa. Mai exact, gazda emisiunii culinare Chefi la cuțite spune că este vorba de ciorbe sau de supe, preparate de care este îndrăgostită, indiferent de vremea din calendar.

ADVERTISEMENT

„Nu țin dietă pentru siluetă. Dar pentru sănătatea mea, da. Adică nu sunt genul care să mănânce doar preparatele preferate și atât. Dacă simt că trebuie să echilibrez meniul, de exemplu, nu am mai mâncat de câteva zile carne sau legume.

Aleg pentru ziua în curs ceva ce îmi lipsește. Și încerc să mănânc în fiecare zi supă sau ciorbă. Eu ador, pur și simplu ciorbițele!”, a mărturisit Irina Fodor pentru publicația .

ADVERTISEMENT

Irina Fodor, în formă maximă la 36 de ani

Irina Fodor reușește să se mențină în formă maximă fără a depune eforturi majore. Gazda competiției Asia Express are greutatea ideală, precizând că ritmul vieții o ajută să nu se aibă prea multe kilograme în plus.

Din fericire, vedeta de la Antena 1 este o persoană foarte activă, care mereu are ceva de făcut prin casă sau la serviciu. Soția lui Răzvan Fodor se ocupă enorm și de educația copilului lor, Diana, cu care petrece mult timp.

ADVERTISEMENT

La un moment dat moderatoarea a dezvăluit că mănâncă puțin și doarme la fel, mai ales de când este ancorată în televiziune. În altă ordine de idei, Irina Fodor susține că nu este o bucătăreasă desăvârșită, partenerul de viață pricepându-se excelent în bucătărie.