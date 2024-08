Prepeliță, detalii despre cum a anihilat tactica lui Neil Lennon în Gloria Buzău – Rapid 1-1: „Mă așteptam să schimbe sistemul!”

Gloria Buzău a bifat un rezultat mare sâmbătă seară, chiar pe teren propriu.

Andrei Prepeliță l-a „citit” pe Neil Lennon: „Mă așteptam să schimbe sistemul!”

Neil Lennon a revenit în țară după ce fusese plecat de urgență în Irlanda din cauza decesului mamei sale. Tehnicianul a schimbat sistemul tactic pentru partida cu Buzău, dar Andrei Prepeliță i-a descifrat planul.

ADVERTISEMENT

„Prima repriză nu a fost rea. Un pic mai multă încredere ne trebuia. Am schimbat câțiva jucători și suferim la omogenitate. Băieții au făcut un joc bun. Au avut inițiativă, au avut posesie. Publicul ne-a sprijinit și mă bucur că am luat acest punct.

Rapid a început cu un antrenor nou care a făcut multe modificări. Am fost pregătiți înainte de acest joc. Mă așteptam să schimbe sistemul. Am făcut analiza împreună cu băieții.

ADVERTISEMENT

„Noi asta ne dorim!”

Noi asta ne dorim. Să jucăm împotriva oricărui adversar și să facem meciuri bune. Budescu de asta l-am adus. E un jucător care în momentele grele se arată. Mie îmi plac jucătorii care au personalitate.

Eu zic că formăm un grup bun. Într-adevăr, astăzi echipa a arătat bine. Am avut dinamică bună și am inițiat și menținut posesia. Jucătorii noi au început să își intre în ritm”, a declarat Andrei Prepeliță, la

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu a fost cel care a adus punctul celor de la Buzău în partida cu Rapid. Experimentatul mijlocaș a transformat cu succes lovitura de la 11 metri primită de gazde în minutul 75, după un henț comis de Borza în careu.

Claudiu Petrila, la pământ după semi-eșecul cu Buzău: „E dureros!”

Rapid continuă o serie nefericită în noul sezon din Superliga. Giuleștenii nu au câștigat niciun meci, fiind singurii fără victorie după primele 5 etape.

ADVERTISEMENT

„Din nou o seară neagră. Am început bine, am marcat repede. Părea că mai puteam înscrie, dar nu a fost să fie. A doua parte am început-o slab, și-au creat câteva ocazii și a venit acel penalty.Azi a fost mai diferit, am legat un pic jocul, am pasat, din păcate n-am reușit să înscriem al doilea gol.

Fizic suntem bine, ne pregătim. E dureros, dar cum am spus și după meciul trecut, trebuie să facem ceva să ne revenim. Nici noi nu înțelegem.

Vrem să câștigăm, dăm totul, dar din păcate nu ne iese de 5 meciuri. Toți trebuie să tragem căruța în aceeași direcție. În vestiar e bine. Cei care au venit sunt jucători foarte buni”, a spus Claudiu Petrila, pentru Digisport.