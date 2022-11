Andrei Prepeliță la FCSB? “Nu are niciun argument în fața lui Petrescu” / “Nici Reghe nu avea experiență”. Contre la Fanatik SuperLiga

FANATIK a anunțat în exclusivitate că . Andrei Vochin, prezent în studioul FANATIK SUPERLIGA, nu este convins că această mutare o va ajuta pe FCSB să intre în lupta la titlu. Despre problemele FCSB .

Andrei Vochin nu crede că Andrei Prepeliță este varianta care o poate ajuta pe FCSB să spere la titlu: “Era nevoie de un antrenor care să fi demonstrat ceva”

Într-un discurs bine articulat, Andrei Vochin a explicat problemele pe care FCSB le are în ultimii ani și care țin echipa departe de performanță. O listă continuă de antrenori care nu sunt altceva decât simple experimente ale patronului Gigi Becali.

“La pretențiile FCSB, era nevoie de un antrenor care să fi demonstrat ceva. Să fi ajuns la un nivel care să-i permită să spere la titlu. Imaginează-ți că Prepeliță se bate cu Dan Petrescu. Ce argumente are Prepeliță în fața lui Dan Petrescu.

Prepeliță se bate cu Adi Mutu… Ok, Adi Mutu are experiență mai mică. Dar cu ce antrenori a lucrat Adi Mutu la viața lui… De la cine a învățat meserie. De la Mourinho, de la Lippi, de la Spaletti, de la Capello, de la Prandelli. Andrei, care e un tip admirabil, își termină școala abia. Nici nu știu dacă a început-o. A lucrat cu niște antrenori, dar de aici din România.

Andrei Vochin, sincer în privința lui Andrei Prepeliță, favorit să preia FCSB: “În fața lui Petrescu nu are niciun argument. În fața lui Mutu foarte puține, dacă le are și pe alea”

Față de Petrescu nu are niciun argument, față de Mutu are foarte puține dacă le are și pe acelea. Mirel Rădoi e mai aproape în momentul ăsta ca pregătire, experiență, nu se compară cu Mutu. Nu e nicio comparație. Și niciunul nu poate veni cu greutatea experienței lui Dan Petrescu.

El știe cum e să câștigi campionatul, să mergi în cupele europene, să bați Celtic, să nu pierzi cu Sevilla. Dacă alege așa, FCSB e încă o experiență. Aceeași suită de antrenori cu Vintilă, Andronache, Bogdan Andone. Tot ce s-a întâmplat până la Gâlcă, Reghecampf sunt niște experimente care FCSB a câștigat doar o Cupă a României”, a declarat Vochin la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Florin Gardoș vine cu argumente în favoarea lui Andrei Prepeliță: “Nici Reghe nu avea experiență. Nu e imposibil să facă performanță”

Florin Gardoș a fost omul care a încercat să găsească argumentele în favoarea fostului său coleg de la FCSB. Andrei Prepeliță a avut rezultate foarte bune la FC Argeș și, până la urmă, nici Laurențiu Reghecampf nu avea mare experiență în momentul în care o prelua pe FCSB. Și totuși a avut rezultate foarte bune.

“În apărarea lui Prepe, și Reghecampf când a venit la Steaua era tot așa un antrenor fără mare experiență care performanțe la Chiajna. Prepe a făcut minuni la Argeș. Eu jucam la Clinceni când râdeam de ei.

Au ajuns de pe ultimul loc să se bată cu noi la play-off în ultima etapă. Nu e imposibil ca Prepeliță să facă performanță la FCSB. E foarte important să prinzi o pregătire, să ai filosofia ta să o impui”, și-a explicat Florin Gardoș punctul de vedere la FANATIK SUPERLIGA.