Prepeliță, obligat să plătească dacă vrea să-l folosească pe Alexandru Ișfan în Universitatea Craiova – Gloria Buzău. Exclusiv

Alex Ișfan are șanse mici să joace împotriva Universității Craiova și în calitate de fotbalist al celor de la Gloria Buzău. Din informațiile FANATIK, trupa lui Andrei Prepeliță trebuie să plătească o sumă de bani „alb-albaștrilor” în cazul în care mijlocașul din Crâng își va face apariția pe stadionul „Ion Oblemenco”.

Prepeliță, obligat să plătească dacă vrea să-l folosească pe Alexandru Ișfan în Universitatea Craiova – Gloria Buzău

Alexandru Ișfan a plecat de la Petrolul Ploiești la începutul sezonului actual, însă nu s-a întors la Universitatea Craiova. Fostul internațional U21 a ajuns sub comanda lui Andrei Prepeliță la Gloria Buzău.

Fotbalistul deținut de va juca în Crâng până la sfârșitul sezonului 2024-2025, urmând să se întoarcă la gruparea din Bănie în vara viitoare. Acesta s-a impus în primul „11” al lui Andrei Prepeliță, care speră să îl resusciteze pe Alex Ișfan.

Mijlocașul a jucat pentru Gloria Buzău în ultimele trei partide din SuperLiga, însă are șanse mici să își facă apariție pe teren și la meciul cu Universitatea Craiova. Din informațiile FANATIK, Alex Ișfan are o clauză specială în contract.

Gloria Buzău ar urma să plătească 100.000 de euro în cazul în care Alexandru Ișfan va juca împotriva Universității Craiova. Astfel, șansele ca mijlocașul din Crâng să joace pe stadionul „Ion Oblemenco” sunt mici.

Alex Ișfan a jucat trei partide până acum la Gloria Buzău, însă nu a strălucit sub comanda lui Andrei Prepeliță. Mijlocașul deținut de Universitatea Craiova nu a reușit să își treacă în cont o reușită sau o pasă de gol la formația din Crâng în meciurile cu Poli Iași, Dinamo și Rapid.

Alex Mitriță a primit o ofertă din Golf înainte de Universitatea Craiova – Gloria Buzău

din Golf după startul de sezon excelent în tricoul Universității Craiova. Mijlocașul „alb-albaștrilor” a primit deja și o ofertă de salariu din partea clubului din străinătate.

„În mandatul precedentului selecționer n-a avut nicio șansă. N-a avut nicio șansă Mitriță și asta e realitatea. Și acum, cu siguranță, are mai multe șanse. Dumneavoastră nu știți ce a fost acolo, au fost mai multe lucruri.

Mitriță trebuie felicitat că în seara asta a jucat și acum are propunere de contract din străinătate, dar nu pleacă. Am avut o înțelegere în acest sens și dacă cifrele vor fi bune pentru el și pentru club, vom sta la masă și vom lua o decizie. Are contract pe 3 ani din zona Golfului, un contract foarte bun”, a spus Mihai Rotaru.