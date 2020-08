După ce a câştigat primul turneu la care a participat după pandemia de coronavirus, la Praga, pe zgură, suprafaţa ei favorită, Simona Halep a făcut anunţul oficial referitor la prezenţa ei din acest an la turneul de Grand Slam US Open, care va avea loc, în mod tradiţional, pe arenele de la Flushing Meadows.

Aşa cum multă lume anticipa decizia campioanei noastre a fost de a spune pas întrecerii de la New York, iar presa americană apreciază că această ediţie va fi cea mai slabă, cel puţin pentru turneul feminin, unde sunt foarte multe forfaituri din rândul jucătoarelor din Top 10.

Simona Halep vine să completeze o listă care le mai cuprinde pe liderul mondial, australianca Ashleigh Barty, pe învingătoarea de anul trecut, canadianca Bianca Andreescu, Elina Svitolina, Kiki Bertens şi Belinda Bencic, toate jucătoarele aflate în prima decadă a ierarhiei WTA.

New York Times scrie despre retragerea Simonei Halep

New York Times a titrat “Simona Halep out, US Open fără jucătoarele de top”, iar jurnaliștii americani subliniază că “va fi cea mai slabă ediției din istorie din punct de vedere al jucătoarelor din Top 10 WTA”.

“Ultima lovitură a venit luni, când Simona Halep a anunțat că se retrage de la US Open. Va fi cea mai neobișnuită competiție din istoria Openul Statelor Unite”, scris New York Times.

Simona Halep şi-a justificat decizia

Simona Halep şi-a explicat decizia prin faptul că întotdeauna va pune sănătatea pe primul loc, aşa cum a procedat şi în 2016, la JO de la Rio de Janeiro, când a renunţat să mai participe din cauza virusului Zirka care lovise Brazilia. “Mă simt mult mai în siguranţă aşa!”.

“După ce am analizat toți factorii și, luând în considerare circumstanțele excepționale cu care ne confruntăm, am decis să nu merg la New York pentru US Open.

Simona Halep e gata pentru Roland Garros

Am spus întotdeauna că voi pune sănătatea pe primul loc, așa că prefer să rămân să mă antrenez în Europa. Știu că WTA și Federația Americană au depus mult efort pentru a organiza turneul în deplină siguranță și doresc tuturor participanților mult succes”, a scris Simona Halep, pe Twitter.

Cel mai probabil marele pariu pentru Simona Halep în acest an va fi turneul de Grand Slam de la Roland Garros, pe care francezii vor să îl organizeze după încheierea US Open.

