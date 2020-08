Presa britanică a publicat adevăratele imagini de la arestarea lui George Floyd: „Te rog, nu mă împușca, omule. Tocmai mi-am pierdut mama”

Imaginile filmate chiar de către polițiști în momentul în care George Floyd a fost ucis arată că acesta nu a intenționat să opună rezistență oamenilor legii. Floyd era chiar speriat că polițiștii ar putea să-l ucidă și le-a cerut în mai multe rânduri să-l cruțe, scrie Daily Mail.

Imaginile obținute de către presa britanică sunt cele înregistrate de camerele pe care le aveau asupra lor polițiștii Thomas Lane și Alex Kueng, 18 minute de camera lui Kueng și 10 minute de pe camera lui Lane. Ei au ajuns primii la fața locului.

Oamenii legii fuseseră alertați de angajatul unui magazin care a reclamat că Floyd a folosit o bacnotă false de 20 de dolari pentru a cumpăra țigări.

Floyd era înspăimântat că ar putea fi din nou împușcat

Primele cadre îl arată pe George Floyd în mașina sa când un polițist i-a bătut cu lanterna în geam și i-a cerut să coboare. Când bărbatul a deschis ușa, Thomas Lane a scos pistolul și l-a îndreptat către capul lui Floyd. Acesta s-a speriat și a încercat să-l potolească pe polițistul care începuse să înjure și să amenințe.

”Omule, am mai fost împușcat o dată la fel”, a spus Floyd. ”Am să te privesc în ochi. Te rog nu mă împușca, tocmai am pierdut-o pe mama, omule”, a continuat bărbatul care începuse să plângă din cauza fricii.

George Floyd, plângând în hohote, a fost încătușat și dus în mașina poliției. Abia atunci a opus rezistență nevrând să urce. El a invocat faptrul că suferă de claustrofobie și anxietate.

După încătușare, polițistul Thomas Lane le-a întrebat pe cele două femei care se mai aflau în mașină cu Floyd de ce acesta s-a speriat atât de tare și nu a urmat întocmai indicațiile polițistului. ”Pentru că a mai fost împușcat înainte”, a spus Shawanda Hill, fosta lui soție. ”Înțeleg asta, dar când polițistul îți spune să ieși din mașină… E beat sau ceva?”, a întrebat din nou Lane. ”Nu, are o chestie. Cu poliția”, a răspuns Hill făcând un semn circulat cu degetul, referire la problemele psihice pe care le-ar fi avut George Floyd.

Între timp, a sosit la fața locului încă un echipaj de poliție format din Derek Chauvin și Tou Thao. Pentru a-l determina pe Floyd să urce în mașina de poliție, Chauvin l-a pus la pământ și a ținut genunchiul pe gâtul bărbatului timp de 9 minute. Polițistul a ignorat repetatele strigăte ale lui Floyd: ”Nu pot să respir!” La un moment dat, acesta părea resemnat că acesta îi va fi sfârșitul. ”Probabil, voi muri așa!”, a mai spus Floyd. ”Atunci nu mai vorbi, nu mai țipa. Ai nevoie de mult oxigen ca să vorbești”, a ripostat Chauvin.

Imaginile filmate de poliție pot fi văzute integral AICI.

Cei patru polițiști au fost concediați a doua zi după moartea bărbatului, iar apoi arestați. Chauvin (44 de ani) este acuzat de crimă, iar ceilalți trei de complicitate.

Moartea lui George Floyd a dus la proteste de amploare în Statele Unite sub sloganul Black Lives Matter, cu acuzații de rasism și brutalitate la adresa poliției americane.