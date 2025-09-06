Ce a scris presa din Canada după 3-0 cu România: ”Victorie confortabilă de la București”. Și-au amintit de câț ani nu mai câștigaseră în Europa

Canada a învins categoric reprezentativa României , iar presa nord-americană a notat superioritatea clară a formației pregătite de Jesse Marsch.

ADVERTISEMENT

Succesul în fața României, tratat pe larg în presa canadiană

La scurt timp după ce Canada s-a impus în partida amicală cu România, jurnaliștii de peste Ocean au salutat evoluția bună a naționalei lor și l-au considerat cel mai bun jucător de pe teren pe mijlocașul Ali Ahmed, autorul golului secund după o .

”Ali Ahmed a marcat un gol și a pasat decisiv la un altul, ajutând echipa Canadei, care a jucat fără inhibiții, să învingă România cu 3-0 într-un amical. Canada conducea cu 2-0 la pauză și ar fi putut avea mai mult într-o primă repriză impresionantă.

ADVERTISEMENT

A fost prima victorie a Canadei împotriva unei echipe europene pe bătrânul continent de la succesul în fața Belarusului cu 1-0, în martie 2011, în Antalya. Ultima victorie împotriva unei echipe europene care juca pe teren propriu a fost un 1-0 împotriva Ciprului, la Larnaca”, au scris jurnaliștii de la .

Italienii au remarcat problemele de concentrare ale ”tricolorilor”

”Jonathan David conduce Canada spre o victorie cu 3-0 împotriva României”, a titrat . ”Canada a obținut o victorie convingătoare în amicalul disputat pe Arena Națională din București. Echipa lui Jesse Marsch a învins România cu 3-0, confirmând semnele pozitive înaintea viitoarelor meciuri internaționale.

ADVERTISEMENT

O prestație solidă și ordonată din partea Canadei, care a demonstrat eficiență în atac și a arătat o defensivă compactă. România va trebui să lucreze la slăbiciunile de concentrare care le-au permis adversarilor să deschidă rapid scorul. Acesta este un test important pentru Canada, care va găzdui Cupa Mondială din 2026 alături de SUA și Mexic”, au notat italienii.