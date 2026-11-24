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, Edi Iordănescu (48 de ani) reprezintă pentru înlocuirea italianului Alessio Dionisi, demis între timp din rolul de antrenor principal al „viespilor”. Fostul selecționer al României este liber de contract din octombrie 2025, din momentul despărțirii de Legia Varșovia.

Edi Iordănescu nu a mai ajuns marți în Anglia pentru a semna cu Watford

Inițial, cu oficialii clubului de pe „Vicarage Road” și pentru a semna contractul. Astfel, ar fi urmat ca fiul lui Anghel Iordănescu să conducă echipa la meciul de miercuri seară de pe teren propriu cu Blackburn Rovers, din cadrul etapei cu numărul 17 din

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În cele din urmă însă, Edi Iordănescu nu a mai ajuns marți în Anglia și deci continuă negocierile de la distanță. Așadar, potrivit jurnaliștilor englezi de la , șansele ca el să se afle pe banca tehnică la partida de miercuri seară sunt minime. Astfel, echipa ar urma să fie condusă la acest duel de către Adrian Mariappa, fostul fotbalist al „viespilor” și fostul secund al lui Dionisi, cel care în prezent ocupă rolul de antrenor secund la Watford.

Unde nu se pun încă de acord cele două părți

Conform jurnalistului , în prezent între Edi Iordănescu și conducerea lui Watford ar exista un diferend în ceea ce privește durata contractului pe care antrenorul român ar urma să îl aibă la echipa din Championship. Mai exact, oficialii „viespilor” ar oferi acum o înțelegere valabilă doar până la finalul acestui sezon.

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În schimb, fostul selecționer al României ar dori un contract pe termen ceva mai lung. Chiar și în aceste condiții însă, conducătorii lui Watford speră în continuare că în cele din urmă vor reuși să îl convingă pe Iordănescu să semneze, astfel încât el să înceapă munca la echipă într-un timp cât mai scurt cu putință.