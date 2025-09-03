Sport

Presa din Anglia, șocată de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj! Ce cuvânt au folosit britanicii pentru a caracteriza mutarea

Jurnaliștii din Marea Britanie au reacționat după ce Kurt Zouma, câștigător de Champions League în tricoul lui Chelsea, a semnat cu CFR Cluj.
Bogdan Mariș
04.09.2025 | 01:10
Presa din Anglia, șocată de transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj. FOTO: colaj Fanatik

CFR Cluj a confirmat oficial transferul fundașului francez Kurt Zouma, care sosește în Superligă din postura de jucător liber după despărțirea de West Ham United. Jurnaliștii din Marea Britanie au fost șocați de faptul că fostul jucător al lui Chelsea, care a evoluat și la naționala Franței, a ajuns în România.

Presa din Anglia, șocată de transferul lui Zouma la CFR Cluj

Cotat la 10 milioane de euro, Kurt Zouma a devenit cel mai valoros jucător din Superliga României după ce a semnat cu CFR Cluj. Mutarea a fost șocantă pentru jurnaliștii din Anglia, țară în care francezul a evoluat timp de un deceniu, la formații precum Chelsea, Stoke City, Everton sau West Ham United.

Cei de la The Sun au caracterizat drept „bizar” transferul lui Zouma în România. „Kurt Zouma completează transferul bizar în România după ce fostul star de la Manchester United și Arsenal l-a convins să semneze”, este titlul oferit de britanici, care se referă la Mikael Silvestre, cel care va ocupa funcția de director sportiv la CFR.

„Kurt Zouma a finalizat o mutare șocantă la o ‘forță’ a României, CFR Cluj. Fostul fundaș de la Chelsea și West Ham s-a aflat în discuții în această săptămână pentru un transfer în Transilvania, iar acesta a semnat un contract pe doi ani cu clubul. Zouma ajunge la Cluj din postura de jucător liber după ce West Ham a renunțat la el în luna iunie”, au transmis englezii.

Kurt Zouma a fost coechipier cu un fotbalist român, dar și cu un jucător de la CFR Cluj

Noul transfer al CFR-ului a jucat în carieră alături de nume uriașe, însă printre coechipierii săi se numără și un fotbalist român. Este vorba despre Bănel Nicoliță, cei doi fiind colegi timp de trei sezoane la Saint-Etienne. Într-un meci contra lui Sochaux disputat în ianuarie 2012, francezul a punctat cu o lovitură de cap după un corner executat de fostul internațional român.

Kurt Zouma se va reîntâlni la CFR cu croatul Karlo Muhar, alături de care a jucat în sezonul trecut la formația saudită Al Orobah, unde francezul a fost împrumutat de West Ham. Din nefericire, mijlocașul este indisponibil în acest moment după accidentarea suferită în meciul cu Lugano din Europa League.

