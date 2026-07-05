Presa din Belgia a luat foc după ce FIFA a „șters” cartonașul roșu al americanului Folarin Balogun: „Se știa deja despre presiunile exercitate de Casa Albă!”

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Folarin Balogun fusese eliminat inițial în victoria obținută de SUA cu 2-0 în fața Bosniei, și se presupunea că va rata duelul cu Belgia. Vârful 25 de ani a devenit eligibil pentru această confruntare după ultima decizie FIFA, iar presa din Belgia a reacționat cât se poate de dur în urma episodului controversat.

Presa din Belgia a reacționat după ce FIFA a ridicat suspendarea atacantului american Folarin Balogun

Vârful fusese suspendat pentru jocul din optimi contra Belgiei, dar Totul a escaladat rapid apoi, presa din Belgia reacționând dur.

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„În biroul lui Rudi Garcia (n.r. – selecționerul Belgiei) probabil că s-a auzit din nou un blestem puternic”, au notat jurnaliștii de la . Aceeași sursă a mai notat și că relația președintelui Donald Trump cu conducerea FIFA, extrem de strânsă, a facilitat un asemenea verdict. „Trump întreține legături strânse cu președintele FIFA, Gianni Infantino.

Astfel, acesta din urmă i-a înmânat președintelui american mult-discutatul „Premiu FIFA pentru Pace”. La rândul său, președintele FIFA a beneficiat, printre altele, de un loc de cinste în primele rânduri în timpul ceremoniei de învestire a lui Trump”.

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Belgienii acuză Casa Albă

O reacție puternică a venit și din partea , care a notat că încă din ziua în care Balogun a primit cartonașul roșu „se știa deja că Casa Albă va încerca să exercite presiuni asupra FIFA pentru a anula suspendarea […] FIFA, până în prezent, se ascunde în spatele faptului că aceste explicații nu trebuie publicate”.

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Duel complicat în sferturi pentru câștigătoarea meciului SUA – Belgia

Făcând abstracție de cazul Balogun, miza meciului este una foarte importantă pentru ambele echipe. Câștigătoarea acestui duel va avea o soartă complicată în sferturi. Motivul? Formația care va triumfa se va întâlni ulterior cu câștigătoarea meciului Portugalia – Spania. Sfertul se va juca vineri, 1o iulie, de la ora 22:00.

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