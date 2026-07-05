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Presa din Belgia a luat foc după ce FIFA a „șters” cartonașul roșu al americanului Folarin Balogun: „Se știa deja despre presiunile exercitate de Casa Albă!”

Folarin Balogun a scăpat de cartonașul roșu și poate evolua acum contra Belgiei în optimile CM 2026. Presa din țara europeană a reacționat vehement și arată cu degetul FIFA.
Mihai Dragomir
05.07.2026 | 23:10
Presa din Belgia a luat foc dupa ce FIFA a sters cartonasul rosu al americanului Folarin Balogun Se stia deja despre presiunile exercitate de Casa Alba
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Presa belgiană dă de pământ cu FIFA după anularea suspendării lui Folarin Balogun. Foto: Colaj FANATIK.
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Folarin Balogun fusese eliminat inițial în victoria obținută de SUA cu 2-0 în fața Bosniei, și se presupunea că va rata duelul cu Belgia. Vârful 25 de ani a devenit eligibil pentru această confruntare după ultima decizie FIFA, iar presa din Belgia a reacționat cât se poate de dur în urma episodului controversat.

Presa din Belgia a reacționat după ce FIFA a ridicat suspendarea atacantului american Folarin Balogun

Partida SUA – Bosnia 2-0, din șaisprezecimile CM 2026, s-a lăsat cu eliminarea atacantului Folarin Balogun. Vârful fusese suspendat pentru jocul din optimi contra Belgiei, dar FIFA a anulat cartonașul roșu, iar Donald Trump a mulțumit public după această decizie. Totul a escaladat rapid apoi, presa din Belgia reacționând dur.

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„În biroul lui Rudi Garcia (n.r. – selecționerul Belgiei) probabil că s-a auzit din nou un blestem puternic”, au notat jurnaliștii de la sporza.be. Aceeași sursă a mai notat și că relația președintelui Donald Trump cu conducerea FIFA, extrem de strânsă, a facilitat un asemenea verdict. „Trump întreține legături strânse cu președintele FIFA, Gianni Infantino.

Astfel, acesta din urmă i-a înmânat președintelui american mult-discutatul „Premiu FIFA pentru Pace”. La rândul său, președintele FIFA a beneficiat, printre altele, de un loc de cinste în primele rânduri în timpul ceremoniei de învestire a lui Trump”.

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Belgienii acuză Casa Albă

O reacție puternică a venit și din partea walfoot.be, care a notat că încă din ziua în care Balogun a primit cartonașul roșu „se știa deja că Casa Albă va încerca să exercite presiuni asupra FIFA pentru a anula suspendarea […] FIFA, până în prezent, se ascunde în spatele faptului că aceste explicații nu trebuie publicate”.

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Duel complicat în sferturi pentru câștigătoarea meciului SUA – Belgia

Făcând abstracție de cazul Balogun, miza meciului este una foarte importantă pentru ambele echipe. Câștigătoarea acestui duel va avea o soartă complicată în sferturi. Motivul? Formația care va triumfa se va întâlni ulterior cu câștigătoarea meciului Portugalia – Spania. Sfertul se va juca vineri, 1o iulie, de la ora 22:00.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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