Presa din Belgia a luat foc după ce FIFA a „șters” cartonașul roșu al americanului Folarin Balogun: „Se știa deja despre presiunile exercitate de Casa Albă!”

Folarin Balogun fusese eliminat inițial în victoria obținută de SUA cu 2-0 în fața Bosniei, și se presupunea că va rata duelul cu Belgia. Vârful 25 de ani a devenit eligibil pentru această confruntare după ultima decizie FIFA, iar presa din Belgia a reacționat cât se poate de dur în urma episodului controversat.
Partida SUA – Bosnia 2-0, din șaisprezecimile CM 2026, s-a lăsat cu eliminarea atacantului Folarin Balogun. Vârful fusese suspendat pentru jocul din optimi contra Belgiei, dar FIFA a anulat cartonașul roșu, iar Donald Trump a mulțumit public după această decizie. Totul a escaladat rapid apoi, presa din Belgia reacționând dur.
„În biroul lui Rudi Garcia (n.r. – selecționerul Belgiei) probabil că s-a auzit din nou un blestem puternic”, au notat jurnaliștii de la sporza.be. Aceeași sursă a mai notat și că relația președintelui Donald Trump cu conducerea FIFA, extrem de strânsă, a facilitat un asemenea verdict. „Trump întreține legături strânse cu președintele FIFA, Gianni Infantino.
Astfel, acesta din urmă i-a înmânat președintelui american mult-discutatul „Premiu FIFA pentru Pace”. La rândul său, președintele FIFA a beneficiat, printre altele, de un loc de cinste în primele rânduri în timpul ceremoniei de învestire a lui Trump”.
O reacție puternică a venit și din partea walfoot.be, care a notat că încă din ziua în care Balogun a primit cartonașul roșu „se știa deja că Casa Albă va încerca să exercite presiuni asupra FIFA pentru a anula suspendarea […] FIFA, până în prezent, se ascunde în spatele faptului că aceste explicații nu trebuie publicate”.
Făcând abstracție de cazul Balogun, miza meciului este una foarte importantă pentru ambele echipe. Câștigătoarea acestui duel va avea o soartă complicată în sferturi. Motivul? Formația care va triumfa se va întâlni ulterior cu câștigătoarea meciului Portugalia – Spania. Sfertul se va juca vineri, 1o iulie, de la ora 22:00.