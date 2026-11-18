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Bosnia a învins din nou România, la Zenica, în etapa cu numărul 6, ultima, din actuala ediție de Liga Națiunilor. Naționala lui Sergej Barbarez a terminat această grupă B4 pe locul doi, în spatele Suediei, și astfel va juca barajul pentru promovarea în Liga A. De partea cealaltă, „tricolorii” lui Gică Hagi au încheiat grupa pe ultima poziție și în consecință vor fi nevoiți ca

Presa din Bosnia, în extaz după încă o victorie cu România

În contextul în care între cele două naționale există de ceva timp în mod special, jurnaliștii bosniaci au savurat din plin această victorie. „Dragonii i-au învins pe români într-un mod fantastic: Suntem plini de încredere în așteptarea play-off-ului pentru promovarea în Liga A!”, au titrat, de exemplu, cei de la

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Iar în continuare au notat următoarele: „Echipa națională de fotbal a Bosniei și Herțegovinei a făcut un meci excelent în runda finală a fazei grupelor din Liga Națiunilor UEFA și a învins România cu 2-1, încheind faza grupelor într-un mod impresionant înaintea play-off-urilor pentru Liga A, clasată pe locul doi în Grupa B4”.

Jocul Bosniei, o „tornadă care i-a măturat pe români”

De asemenea, în aceeași notă bineînțeles, jurnaliștii de la au comparat jocul prestat de Bosnia în partida de la Zenica cu o „tornadă”. „Românii au preluat conducerea, apoi au fost măturați de o tornadă la Zenica: Bajraktarević le-a adus victoria Dragonilor cu o rachetă!”, au titrat și ei, alături de următoarele precizări:

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„Acest meci a avut loc într-un moment în care Dragonii își asiguraseră deja un loc în play-off, așa că nu aveau prea multă presiune, dar cu siguranță își doreau să încheie faza grupelor Ligii Națiunilor cu o victorie și, în cele din urmă, au reușit”.