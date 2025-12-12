Presa din Cehia jubilează după Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2: ”Era o lovitură dacă nu câștiga în România”

ADVERTISEMENT

Victoria obținută pe final în partida Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2 a adus multă bucurie în tabăra oaspeților. Și presa din Cehia a fost entuziasmată de evoluția favoriților în duelul din Oltenia.

Presa din Cehia, reacție de bucurie după Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2

La scurt timp după încheierea , presa din Cehia a scris faptul că trupa lui Brian Priske a dominat categoric jocul și ar fi fost nemeritat dacă nu ar fi reușit să plece din România cu toate cele 3 puncte.

”Jucătorii lui Sparta Praga vor juca din nou în primăvara europeană. La a cincea apariție în Conference League, cehii au câștigat în deplasare pentru a doua oară consecutiv, marcând un gol dramatic la Craiova pentru a duce scorul la 2-1 cu un minut rămas, iar săptămâna viitoare vor juca acasă împotriva lui Aberdeen pentru calificarea directă în optimile de finală.

Era o lovitură pentru Sparta dacă nu câștiga în România. Au fost mai buni decât adversarii lor în cea mai mare parte a meciului, care au ratat o lovitură de pedeapsă după o jumătate de oră”, a notat .

Descătușare după golul marcat în minutul 89

Jurnaliștii cehi au remarcat golul superb marcat de Steven Nsimba, însă au jubilat cu adevărat pentru reușita lui Matej Rynes din finalul meciului de la Craiova, care a adus toate cele 3 puncte pentru Sparta Praga.

”La scurt timp după pauză, Rrahmani a marcat, dar nu a fost golul victoriei. În minutul 79, rezerva Nsimba a marcat cu un șut superb de la mijlocul terenului, dar în minutul 89, Rynes a decis meciul după acțiunea lui Preciado.

A alergat peste jumătatea terenului până la banca de rezerve pentru a împărtăși bucuria cu toată lumea”, a scris sursa citată, după încheierea partidei Universitatea Craiova – Sparta Praga 1-2.

Clasament Conference League

În urma acestei victorii, Sparta Praga se află între primele 8 echipe din Conference League și este greu de crezut că va rata calificarea direct în optimile de finală, mai ales că în ultima etapă vor juca acasă cu Aberdeen.

În schimb, Universitatea Craiova . Oltenii au rămas cu 7 puncte și au nevoie de puncte în partida din deplasare cu AEK Atena sau de jocul rezultatelor pentru a merge în play-off-ul pentru optimi.