Sport

Presa din Croația, fără milă după ce Dinamo Zagreb a făcut spectacol cu FCSB: „A călcat în picioare echipa românească”

Victoria pe care Dinamo Zagreb a obținut-o, 4-1, cu FCSB, i-a făcut pe jurnaliștii din Croația să fie exuberanți la finalul confruntării din Europa League.
Mihai Alecu
23.01.2026 | 06:30
Presa din Croatia fara mila dupa ce Dinamo Zagreb a facut spectacol cu FCSB A calcat in picioare echipa romaneasca
ULTIMA ORĂ
Ce scrie presa din Croația după meciul dintre Dinamo Zagreb și FCSB
Confruntarea de pe Maksimir a fost începută foarte prost de FCSB, care a încasat două goluri în primele 11 minute, și a părut că după golul lui Bîrligea există speranțe de remontada, care însă nu a mai venit.

Jurnaliștii croați au fost categorici după meciul pe care Dinamo Zagreb l-a câștigat cu FCSB

Evoluția pe care Dinamo Zagreb a avut-o a fost remarcată de către jurnaliștii croați, aceștia fiind cu adevărat încântați de modul în care echipa s-a exprimat în primul meci oficial din 2026. „European Dinamo s-a întors! Și-a călcat în picioare adversarul”, au titrat croații.

„Pe Maksimir, Dinamo a mărșăluit ca o armată victorioasă, iar într-o goană aprigă a călcat în picioare echipa românească. Am așteptat de mult timp revenirea echipei în Europa, după înfrângeri consecutive cu Celta, Lille și Betis. Părea că faza eliminatorie a Europa League rămâne doar un vis care nu se va împlini.

Îndoielile legate de Kovačević și echipa sa au năvălit ca repezișurile unui râu de munte, cascade de comentarii negative curgând spre zidurile Maksimirului. Totuși, joi au trebuit să se transforme în laude, albaștrii le-au meritat, au închis gura tuturor contestatarilor, au arătat că pot fi din nou la nivelul european așteptat.

Ei bine, FCSB nu este o echipă la nivelul cluburilor din top 5 ligi, sunt mult mai modești, dar asta nu schimbă meritul lui Dinamo, care a încântat tribunele lui Maksimir. Kovačević și echipa sa au demonstrat putere, au fost atât de dominanți, cu excepția ultimelor momente ale primei reprize”, au scris jurnaliștii din Croația.

FCSB păstrează șanse minime de calificare în primăvara europeană

FCSB a rămas cu 6 puncte după meciul de la Zagreb și păstrează șanse matematice la calificare, însă va fi extrem de greu pentru trupa lui Elias Charalambous să meargă mai departe. În ultima rundă din grupa principală din Europa League, campioana României primește vizita celor de la Fenerbahce, meci la care Daniel Bîrligea va fi suspendat.

În acest moment, locul 24 este ocupat de Celtic, care are 8 puncte, însă între FCSB și scoțieni mai stau alte 4 echipe, FC Basel, Salzburg, Feyenoord și Ludogorets, astfel că misiunea bucureștenilor de a depăși toate aceste echipe după ultima rundă pare una mai degrabă de domeniul SF.

