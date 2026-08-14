Presa din Franța, la picioarele lui David Popovici. Ce a scris L’Equipe după ce românul a luat două medalii de aur la Europenele de la Paris

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David Popovici a cucerit aurul în finala probei de 200 de metri liber la Campionatele Europene de Nataţie, după ce făcuse același lucru și la proba de 100 de metri liber. Francezii de la L’Equipe au scris imediat despre performanța istorică a înotătorului român. Cum l-au descris pe sportivul care ne-a reprezentat cu cinste țara.

Ce a scris L’Equipe despre David Popovici după succesul de la Europenele de la Paris

David Popovici și-a trecut în palmares în cadrul Campionatelor Europene, reușind astfel o nouă dublă de senzație, după succesul răsunător de la 100 de metri. Prestigioasa publicație franceză L’Equipe, care după primul succes, nu a rămas indiferentă și a reacționat cu un titlu la superlativ la adresa fenomenului înotului românesc.

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Jurnaliștii de la au avut o reacție fabuloasă la scurt timp după ce David Popovici a urcat pe podium la Paris. Câștigător fără emoții al finalei, românul a fost lăudat la scenă deschisă în Hexagon pentru un nou succes istoric. „Mai mult ca niciodată, regele sprintului”, au titrat francezii, notând mai departe că „După 100 m, David Popovici câștigă proba de 200 m la Campionatele Europene și realizează a treia dublă consecutivă”.

În materialul dedicat campionului nostru, francezii au detaliat parcursul său impecabil de la acest turneu final, evidențiind timpul excelent cu care a închis cursa care i-a adus un nou aur european. „Câștigător la limită al probei de 100 de metri liber, miercuri, David Popovici s-a impus vineri pe distanța de 200 de metri liber la Campionatele Europene. Românul în vârstă de 21 de ani, care a învins cu timpul de 1’44”15, își reconfirmă dominația”, au mai notat jurnaliștii de la L’Equipe.

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David Popovici nu se oprește după aurul de la Paris. Ce urmează acum pentru înotătorul român

Câștigarea a două medalii de aur la scurt timp între ele în cadrul aceleiași competiții cere un efort uriaș. David Popovici ar urma astfel să ia o pauză de aproximativ două luni după ce a cucerit aurul de două ori la Campionatele Europene de la Paris.

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Acesta va reveni apoi la antrenamente, însă șansele de a participa la Campionatele Mondiale în bazin scurt, cea mai importantă competiție din acest final de an, sunt aproape de zero. Competiția se va desfășura în China, la începutul lunii decembrie. Însă românul este cu ochii pe un alt turneu cu miză: Campionatele Mondiale de la Budapesta, care se vor desfășura în perioada 26 iunie – 18 iulie 2027.