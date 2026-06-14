Presa din Italia a dezvăluit care sunt transferurile dorite Cristi Chivu la Inter în această vară! Cine rămâne și cine pleacă de pe „Giuseppe Meazza”

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Proaspăt câștigător de Scudetto și de Cupa Italiei cu Inter, se pregătește intens pentru noul sezon, iar jurnaliștii italieni au dezvăluit care sunt țintele antrenorului român pentru următoarea stagiune. Vezi pe site-ul FANATIK cine ar urma să ajungă în curtea „nerazzurrilor”, dar și care sunt jucătorii care vor pleca de pe „Giuseppe Meazza” în această vară. Tehnicianul are în minte cel puțin două variante de echipe!

Planurile lui Cristi Chivu la Inter pentru sezonul 2026/2027. Românul are în minte cel puțin două variante de echipe!

Cei de la Corriere dello Sport au anunțat faptul că tehnicianul român se află într-un plin proces de construcție, sau mai bine spus, de reconstrucție al Interului pentru sezonul următor. Se pare că gruparea de pe „Giuseppe Meazza” va arăta total diferit în noua stagiune, iar campania de mercato din această vară va fi una extrem de spectaculoasă pentru campioana Italiei. Chivu are în minte cel puțin două variante pentru alcătuirea primului 11, însă diferențele dintre ele sunt semnificative.

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Alegerile dificile încep încă de la postul de portar, unde cei doi protagoniști sunt Josep Martinez, goalkeeper-ul spaniol care în stagiunea precedentă a fost rezerva veteranului Yann Sommer, care va pleca de la Inter în această vară, respectiv Ivan Provedel, omul ce a păzit buturile celor de la Lazio în ultimele patru stagiuni. În ceea ce privește fundașii centrali, pe lista lui Chivu se regăsesc nu mai puțin de cinci nume importante, și anume Manuel Akanji, Alessandro Bastoni, Yann Bisseck, Stefan De Vrij (toți sunt în momentul de față fotbaliștii „nerazzurilor”), plus Oumar Solet, stoperul celor de la Udinese, pentru care românul insistă de câteva săptămâni bune. În ceea ce-i privește pe Bisseck și Bastoni, sunt șanse foarte mari ca cei doi să o părăsească pe Inter în această vară.

Cum arată variantele de echipe gândite de Cristi Chivu pentru Inter

Ne mutăm acum în flancul drept al apărării, poziție lăsată liberă de . Potrivit sursei menționate anterior, trei fotbaliști se luptă pentru acest rol în planurile lui Chivu: Marco Palestra de la Cagliari, respectiv Luis Henrique și Andy Diouf (ultimii doi se află deja în lotul lui Inter). Cât despre banda stângă, acolo Chivu pare că se va baza în continuare pe Federico Dimarco, backup-ul său fiind Carlos Augusto.

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Cel mai dificil de ales va fi însă la mijlocul terenului. În respectivul compartiment, Chivu nu are două, ci trei variante din care poate alege. Prima opțiune ar fi o linie cu Nicolo Barella, Petar Sucic și Davide Frattesi. Cea de-a doua îi are în componență pe Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski și Aleksandar Stankovic, fiul legendarului Dejan Stankovic și mijlocașul în vârstă de 20 de ani care a revenit pe „Giuseppe Meazza” după experiența petrecută în Belgia, la Club Brugge. Iar ultima, dar nu cea din urmă, include doi fotbaliști pe care Chivu dorește să-i transfere în această vară (Manu Kone de la AS Roma și Curtis Jones de la Liverpool), dar și pe veteranul Henrikh Mkhitrayan, care va juca la Milano și în stagiunea următoare.

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Atacul pare să fie singurul compartiment în care nu vor exista modificări. Cel puțin nu acum. În față, tehnicianul român se va baza pe căpitanul Lautaro Martinez și pe Marcus Thuram, cei doi reprezentând titularii de drept, iar de pe bancă vor putea intra Pio Esposito și Ange-Yoan Bonny.