Presa din Italia a oferit verdictul cu privire la vedeta lui Cristi Chivu: „Va pleca. A avut probleme”

Interul lui Cristi Chivu (45 de ani) este aproape de câștigarea eventului în Italia, însă „nerazzurrii” se pregătesc pentru o adevărată „revoluție” la nivelul lotului. Mai mulți jucători importanți ar putea să plece în această vară, iar în vârful acestei liste se află internaționalul italian Davide Frattesi (26 de ani), fotbalist care nu a impresionat sub comanda antrenorului român.

Davide Frattesi, OUT de la Inter! Presa italiană a făcut anunțul

Davide Frattesi a strâns doar aproximativ 1000 de minute în acest sezon la Inter, deși a fost prezent pe teren în 30 de meciuri. Mijlocașul nu a reușit să înscrie niciun gol în mandatul lui Cristi Chivu, oferind însă 3 pase decisive. În acest context, e foarte probabil ca stagiunea actuală să fie ultima a sa la Inter. „Cred că Frattesi va pleca de la Inter la finalul sezonului.

Cred că e în interesul jucătorului, în special pentru că e greu de plasat în această echipă. A avut probleme din punct de vedere al poziției, fiind uneori retras în defensivă. Cred că pentru binele său, ar putea să plece de la Inter”, a transmis jurnalistul italian Andrea Paventi, conform .

Frattesi a sosit la Inter în 2023, în primă fază sub formă de împrumut de la Sassuolo, înainte de a fi achiziționat definitiv cu 31.4 milioane de euro în 2024. Per total, acesta a marcat 15 goluri și a oferit 12 pase decisive în 115 meciuri. Din 2022, mijlocașul evoluează la prima reprezentativă a Italiei, fiind prezent pe gazon inclusiv la .

Inter pregătește un exod al „veteranilor”. Ce jucători ar urma să plece de la echipa lui Cristi Chivu

Dincolo de situația lui Davide Frattesi, Inter pregătește și alte plecări în această vară. Se dorește o întinerire a lotului, iar fotbaliști experimentați precum Henrikh Mkhitaryan (37 de ani), Francesco Acerbi (38 de ani) sau Matteo Darmian (36 de ani) s-ar putea despărți de „nerazzurri”. „Investiția într-un jucător tânăr precum Diouf a fost o povară pentru acesta: în acest an s-a adaptat la rolul de a fi a cincea opțiune la mijlocul terenului.

Va fi făcută o evaluare, bazată pe configurația tactică a lui Inter. Mă aștept ca Stankovic (n.r. Aleksandar Stankovic, mijlocaș care evoluează momentan la Club Brugge) să revină, iar apoi Mkhitaryan va fi evaluat, dar chiar și în cazul său ar putea exista o despărțire la finalul sezonului pentru proiectul de întinerire, care îi va afecta și pe Acerbi și Darmian”, a afirmat Andrea Paventi. După ce , Interul lui Cristi Chivu se pregătește pentru partida din deplasare cu Torino din Serie A.