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Presa din Italia scrie din ce în ce mai mult despre posibilitatea ca (46 de ani), să îl transfere în viitorul apropiat pe Oliver Provstgaard (23 de ani) de la Lazio. Fundașul central danez a fost descoperit la Vejle de antrenorul Mihai Teja (48 de ani) și directorul sportiv Mario Nicolae (41 de ani).

Ce a scris presa din Italia despre legătura dintre Rapid și transferul lui Oliver Provstgaard de la Lazio la Interul lui Cristi Chivu

Acesta din urmă a lucrat în trecut la Dinamo, iar în prezent este director de recrutare la Rapid. Recent, despre internaționalul danez, iar acum Mario Nicolae a vorbit și în presa din Italia despre acest subiect, mai exact pentru

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Mario Nicolae, directorul de recrutare de la Rapid, este omul care l-a descoperit pe Provstgaard în Danemarca, alături de Mihai Teja

De asemenea, cu această ocazie jurnaliștii din Peninsulă au scris și despre legătura dintre acest posibil transfer al lui Provstgaard la Inter și Rapid, bineînțeles prin prisma oficialului clubului din Giulești. Astfel, printre altele, s-a notat că echipa antrenată în prezent de Daniel Pancu „avansează într-un ritm alert în România” și „ține pasul cu echipele de top din campionat, visând la lucruri mărețe”.

„Rapid București avansează într-un ritm alert în România, ținând pasul cu echipele de top din campionat și visând la lucruri mărețe. Au o legătură puternică cu Genoa, împărțind proprietatea lui Dan Șucu, și cu unul dintre cei mai discutați jucători din Italia și din lume, Oliver Provstgaard de la Lazio.

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Factorul unificator dintre toate aceste lucruri este managerul de transferuri al lui Rapid, Mario Nicolae, care l-a lansat și l-a descoperit pe fundașul central în perioada petrecută la Vejle, în Danemarca. Nicolae, chiar și atunci mărturisea în exclusivitate pentru Tuttomercatoweb.com că în Provstgaard avea ‘o adevărată bijuterie gata să facă marele salt’. Și așa s-a întâmplat, ani mai târziu, profeția s-a adeverit”, a notat sursa citată anterior.