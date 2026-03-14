Presa din Italia îi ia apărarea lui Chivu și pune tunurile pe arbitraj după Inter – Atalanta 1-1: „Au stricat toată munca depusă”. Ce notă a primit antrenorul român

Interul lui Cristi Chivu părea că nu va mai avea nicio problemă în campionat, mai ales după ce a fost eliminată din Champions League și are mai mult timp de odihnă pentru jucători. Cu toate acestea, nerazzurri trec printr-o perioadă mai puțin fastă și au adunat un singur punct din duelurile cu AC Milan și Atalanta. Presa din Italia l-a lăudat pe antrenorul român, în ciuda rezultatului, și a criticat arbitrajul lui Manganiello.

Ce a scris presa din Italia despre Cristi Chivu după Inter – Atalanta 1-1

Inter a obținut un singur punct pe „Giuseppe Meazza” în duelul cu Atalanta, una dintre echipele bune ale Italiei. Formația lui Cristi Chivu a condus până spre finalul partidei, iar prestația din prima repriză nu anunța vreo problemă pentru „nerazzurri”. Golul Atalantei a fost marcat „cu cântec”, după ce Dumfries a acuzat un fault înaintea reușitei lui Krstovic, din minutul 83.

Presa din Italia l-a notat pe român cu 6 și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui. Nu putem spune același lucru în cazul lui Manganiello și Gariglio (n.r. – centralul și arbitrul VAR), despre care s-a scris că „au stricat toată munca depusă de Chivu și elevii săi”:

„Cristi Chivu se trezește fără două puncte, în ciuda faptului că a pregătit bine meciul și l-a gestionat corect, chiar și în cele mai dificile momente, când Atalanta și-a ridicat centrul de greutate și a forțat echipa să se retragă. Chiar și fără Lautaro și Calhanoglu, echipa sa a ajucat cu caracter, iar schimbările au avut sens. Apoi Manganiello și Gariglio au intrat în scenă și au stricat toată munca depusă”, au scris cei de la .

Criză în ofensivă la Inter! Un singur gol în ultimele trei meciuri

Fără Lautaro Martinez și Calhanoglu pe teren, Inter Milano pare că începe să-și piardă din inspirație. Nerazzurri au înscris un singur gol în ultimele trei partide. după care au fost învinși de AC Milan cu scorul de 1-0. Singurul gol din ultimele 300 de minute, cu tot cu prelungiri, a fost cel al lui Pio Esposito din meciul de sâmbătă după-amiază, contra Atalantei.

Acest lucru nu este deloc normal pentru Inter Milano, care și-a obișnuit fanii ca în acest sezon să marcheze pe bandă rulantă. În continuare, formația antrenată de Cristi Chivu are cu 15 goluri peste următoarea ofensivă din campionat, cea a lui Juventus, echipă ce se află pe poziția a șasea în Serie A. În comparație cu rivalii din oraș, Inter a înscris cu 21 de goluri mai multe.