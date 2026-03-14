Presa din Italia îi ia apărarea lui Chivu și pune tunurile pe arbitraj după Inter – Atalanta 1-1: „Au stricat toată munca depusă”. Ce notă a primit antrenorul român

Interul lui Cristi Chivu părea că nu va mai avea nicio problemă în campionat, mai ales după ce a fost eliminată din Champions League și are mai mult timp de odihnă pentru jucători. Cu toate acestea, nerazzurri trec printr-o perioadă mai puțin fastă și au adunat un singur punct din duelurile cu AC Milan și Atalanta. Presa din Italia l-a lăudat pe antrenorul român, în ciuda rezultatului, și a criticat arbitrajul lui Manganiello.
Inter a obținut un singur punct pe „Giuseppe Meazza” în duelul cu Atalanta, una dintre echipele bune ale Italiei. Formația lui Cristi Chivu a condus până spre finalul partidei, iar prestația din prima repriză nu anunța vreo problemă pentru „nerazzurri”. Golul Atalantei a fost marcat „cu cântec”, după ce Dumfries a acuzat un fault înaintea reușitei lui Krstovic, din minutul 83.
Această fază l-a adus pe Cristi Chivu la limita răbdării, iar antrenorul lui Inter Milano a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat. Presa din Italia l-a notat pe român cu 6 și a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui. Nu putem spune același lucru în cazul lui Manganiello și Gariglio (n.r. – centralul și arbitrul VAR), despre care s-a scris că „au stricat toată munca depusă de Chivu și elevii săi”:
„Cristi Chivu se trezește fără două puncte, în ciuda faptului că a pregătit bine meciul și l-a gestionat corect, chiar și în cele mai dificile momente, când Atalanta și-a ridicat centrul de greutate și a forțat echipa să se retragă. Chiar și fără Lautaro și Calhanoglu, echipa sa a ajucat cu caracter, iar schimbările au avut sens. Apoi Manganiello și Gariglio au intrat în scenă și au stricat toată munca depusă”, au scris cei de la fcinternews.it.
Fără Lautaro Martinez și Calhanoglu pe teren, Inter Milano pare că începe să-și piardă din inspirație. Nerazzurri au înscris un singur gol în ultimele trei partide. Elevii lui Chivu au remizat alb cu Como, în Coppa Italia, după care au fost învinși de AC Milan cu scorul de 1-0. Singurul gol din ultimele 300 de minute, cu tot cu prelungiri, a fost cel al lui Pio Esposito din meciul de sâmbătă după-amiază, contra Atalantei.
Acest lucru nu este deloc normal pentru Inter Milano, care și-a obișnuit fanii ca în acest sezon să marcheze pe bandă rulantă. În continuare, formația antrenată de Cristi Chivu are cu 15 goluri peste următoarea ofensivă din campionat, cea a lui Juventus, echipă ce se află pe poziția a șasea în Serie A. În comparație cu rivalii din oraș, Inter a înscris cu 21 de goluri mai multe.