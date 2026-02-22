Presa din Italia îl vede pe Cristi Chivu cu o mână pe Scudetto! Etapă perfectă pentru Inter Milano, după ce AC Milan, Napoli și Juve s-au încurcat

ADVERTISEMENT

AC Milan, Napoli și Juventus au pierdut meciurile jucate în acest weekend, iar Inter s-a distanțat în fruntea ierarhiei. Este un moment excelent pentru echipa lui Cristi Chivu, care se îndreaptă către ”scudetto”.

Interul lui Cristi Chivu, pas uriaș spre titlu în Serie A

”Nerazzurri” , și așteptau cu încredere jocurile rivalelor în lupta la titlu. Iar etapa cu numărul 26 s-a dovedit a fi una perfectă pentru trupa lui Cristi Chivu.

ADVERTISEMENT

Mai întâi, sâmbătă, Juventus s-a înclinat, acasă, scor 0-2, în fața marii revelații Como, pentru ca duminică, Napoli, campioana en-titre, să piardă pe terenului Atalantei, scor 1-2, deși a condus cu 1-0 până în minutul 60.

Marea rivală AC Milan, principala contracandidată în lupta la vârf, a cedat și ea neașteptat pe teren propriu în fața Parmei, scor 0-1. Echipa lui Max Allegri a dominat autoritar jocul, însă nu și-a creat prea multe ocazii, iar fosta echipă a lui Chivu a dat lovitura pe final prin argentinianul Mariano Troilo.

ADVERTISEMENT

Presa italiană, verdict în privința titlului

Presa din Peninsulă a remarcat faptul că Inter este marea beneficiară a acestei etape. ”Inter scapă, Chivu la +10 față de Allegri”, a titrat cotidianul t, care a notat: ”Oamenii lui Allegri au suferit a doua înfrângere în campionat și sunt acum la 10 puncte în spatele lui Inter. Echipa lui Chivu defilează către titlu”.

ADVERTISEMENT

”Titlul îi scapă din mâini lui Milan. Pierde cu Parma și Inter e 10 puncte”, este titlul dat de . ”Milan a căzut răsunător acasă în fața Parmei după 24 de meciuri consecutive fără înfrângere și 19 partide la rând în care a marcat mereu. Inter a rămas acolo sus, acum inaccesibilă cu zece etaje mai sus”, a scris sursa citată.

Ce urmează pentru Interul lui Cristi Chivu

Cu un avans substanțial în fruntea clasamentului din Serie A, ”nerazzurri” se pot concentra acum la returul cu Bodo/Glimt, din play-off-ul Champions League. Trupa lui Chivu .

ADVERTISEMENT

În campionat mai sunt de disputat 12 etape, iar cele 10 puncte diferență pe care Inter le are față de AC Milan o pun într-o postură extrem de favorabilă.