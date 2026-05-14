Presa din Italia: „Inter câștigă și impresionează datorită stilului antrenorului său”. Ce note a primit Cristi Chivu după ce a făcut eventul

Jurnaliștii din Italia au reacționat după ce Cristi Chivu a cucerit un nou trofeu alături de Inter. Ce note a primit antrenorul român după victoria din finala Cupei.
Bogdan Mariș
14.05.2026 | 11:23
Ce note a primit Cristi Chivu (45 de ani) în presa din Italia după ce Inter a câștigat Cupa.
Cristi Chivu (45 de ani) a preluat-o pe Inter într-o postură dificilă, după un sezon dezamăgitor încheiat într-un mod catastrofal, 0-5 contra lui PSG în finala Champions League. În acest context, jurnaliștii din Italia au fost impresionați de parcursul pe care „nerazzurrii” l-au avut sub comanda antrenorului român, care a reușit să cucerească eventul în primul său sezon la Inter. Ce note a primit tehnicianul după victoria din finala Cupei, 2-0 cu Lazio.

Ce note a primit Cristi Chivu în presa din Italia după succesul din finala Cupei

Site-ul fcinternews.it i-a acordat lui Cristi Chivu nota 7 după ce Inter a învins-o pe Lazio cu 2-0 chiar pe Stadio Olimpico și a cucerit Cupa. „O ‘dublă’ națională ca antrenor care debutează la un club de top: e imposibil să ceri mai mult. Inter câștigă și impresionează în Italia datorită stilului antrenorului său, căruia poate i s-a dat chiar „steaua mică” (cum a spus Mourinho) din cauza concurenței slabe, dar între timp, acesta poartă Scudetto-ul și steaua argintie (fără diminutive) pe tricou”, au notat aceștia.

Atât Gazzetta dello Sport, cât și Corriere dello Sport l-au notat pe Cristi Chivu cu 7.5 după trimful din finala Cupei Italiei, niciun jucător de la Inter nefiind peste antrenorul român din acest punct de vedere. Cei de la Tuttosport au fost puțin mai „generoși” și i-au acordat nota 8 tehnicianului român după ce Inter a completat eventul.

Jucătorii lui Inter, nota 10 pentru Cristi Chivu

Poate cea mai mare realizare a lui Cristi Chivu în acest sezon este faptul că a reușit să ridice moralul vestiarului după finalul teribil din sezonul precedent, iar acest aspect a fost subliniat și de vedetele lui Inter după victoria contra lui Lazio. Atât căpitanul Lautaro Martinez, cât și Denzel Dumfries i-au acordat nota 10 antrenorului român.

„Aceste două trofee înseamnă atât de mult, nu a fost ușor să o luăm de la capăt după tot ce s-a întâmplat anul trecut. Am avut un sezon cu adevărat important din punct de vedere al rezultatelor, al jocului, intensității și performanțelor. Chivu ne-a dat o mână de ajutor enormă, așa că-i dau nota 10”, a spus argentinianul.

Considerat de mulți drept „cel mai bun jucător al finalei”, Denzel Dumfries a vorbit la rândul său despre Cristi Chivu: „Nota mea pentru Chivu? Zece! Sunt fericit, m-am întors după o perioadă dificilă. Sunt fericit pentru victorie, pentru pasul decisiv, pentru Lauti, care se plângea de lipsa paselor decisive. Sunt foarte fericit”. Tehnicianul Interului a avut o reacție spumoasă după ce a aflat că jucătorii săi i-au acordat nota 10.

