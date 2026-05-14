Presa din Italia: „Inter câștigă și impresionează datorită stilului antrenorului său”. Ce note a primit Cristi Chivu după ce a făcut eventul

Cristi Chivu (45 de ani) a preluat-o pe Inter într-o postură dificilă, după un sezon dezamăgitor încheiat într-un mod catastrofal, 0-5 contra lui PSG în finala Champions League. În acest context, jurnaliștii din Italia au fost impresionați de parcursul pe care „nerazzurrii” l-au avut sub comanda antrenorului român, care a reușit să cucerească eventul în primul său sezon la Inter. Ce note a primit tehnicianul după victoria din finala Cupei, 2-0 cu Lazio.

Site-ul i-a acordat lui Cristi Chivu nota 7 după ce Inter a învins-o pe Lazio cu 2-0 chiar pe Stadio Olimpico și a cucerit Cupa. „O ‘dublă’ națională ca antrenor care debutează la un club de top: e imposibil să ceri mai mult. Inter câștigă și impresionează în Italia datorită stilului antrenorului său, căruia poate i s-a dat chiar „steaua mică” (cum a spus Mourinho) din cauza concurenței slabe, dar între timp, acesta poartă Scudetto-ul și steaua argintie (fără diminutive) pe tricou”, au notat aceștia.

Atât , cât și l-au notat pe Cristi Chivu cu 7.5 după , niciun jucător de la Inter nefiind peste antrenorul român din acest punct de vedere. Cei de la au fost puțin mai „generoși” și i-au acordat nota 8 tehnicianului român după ce Inter a completat eventul.

Jucătorii lui Inter, nota 10 pentru Cristi Chivu

Poate cea mai mare realizare a lui Cristi Chivu în acest sezon este faptul că a reușit să ridice moralul vestiarului după finalul teribil din sezonul precedent, iar acest aspect a fost subliniat și de vedetele lui Inter după victoria contra lui Lazio. Atât căpitanul Lautaro Martinez, cât și Denzel Dumfries i-au acordat nota 10 antrenorului român.

„Aceste două trofee înseamnă atât de mult, nu a fost ușor să o luăm de la capăt după tot ce s-a întâmplat anul trecut. Am avut un sezon cu adevărat important din punct de vedere al rezultatelor, al jocului, intensității și performanțelor. Chivu ne-a dat o mână de ajutor enormă, așa că-i dau nota 10”, a spus argentinianul.

Considerat de mulți drept „cel mai bun jucător al finalei”, Denzel Dumfries a vorbit la rândul său despre Cristi Chivu: „Nota mea pentru Chivu? Zece! Sunt fericit, m-am întors după o perioadă dificilă. Sunt fericit pentru victorie, pentru pasul decisiv, pentru Lauti, care se plângea de lipsa paselor decisive. Sunt foarte fericit”. .