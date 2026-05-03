Presa din Italia, la picioarele lui Cristi Chivu după ce Inter a cucerit Scudetto: „A intrat în istorie! Este titlul lui”

Jurnaliștii din Italia au fost extrem de impresionați de parcursul avut de Cristi Chivu (45 de ani) pe banca Interului și au subliniat importanța deosebită pe care antrenorul român a avut-o în cucerirea titlului de către „nerazzurri”. Inter și-a asigurat matematic titlul de campioană după ce a învins Parma cu 2-0 pe San Siro în etapa 35.

Reacția celor de la Gazzetta dello Sport după ce Cristi Chivu a condus-o pe Inter spre titlu

Cea mai importantă publicație sportivă din Italia, Gazzetta dello Sport, a subliniat performanța incredibilă realizată de Cristi Chivu în primul său sezon pe banca lui Inter. „Campion al Italiei în primul an pe banca lui Inter: Cristian Chivu, ai intrat în istorie. În urmă cu un an, Cristian Chivu strălucea alături de Parma în prima sa experiență ca antrenor în Serie A, iar după 365 de zile învinge formația ‘galben-albastră’ și sărbătorește primul său Scudetto ca antrenor după un sezon triumfător alături de ‘nerazzurri’.

Ca jucător, Chivu a câștigat totul alături de ceilalți eroi ai ‘Triplei’ din 2010: acea experiență s-a dovedit a fi o comoară inestimabilă în noua sa viață ca antrenor, care a început după un sezon 2024-2025 în care Inter nu a câștigat niciun trofeu. Cristian a fost eficient în a recompacta grupul după acea noapte de la Munchen (n.r. 0-5 în finala Champions League cu PSG), a reușit să îi reîncarce pe jucători și a avut un sezon mai bun decât colegii săi mult mai experimentați. Acest Scudetto este al său”, au transmis italienii pe după ce .

Cuvântul ales de cei de la Corriere dello Sport pentru a descrie titlul câștigat de Cristi Chivu și Inter

a pus accentul pe un singur cuvânt pentru a descrie . „Campion al Italiei în primul său sezon ca antrenor al ‘nerazzurrilor’, ultimul care a realizat asta a fost Jose Mourinho. Lui Cristian Chivu nu îi plac titlurile și etichetele, dar totul poate fi rezumat într-un singur fel: un erou al ‘Triplei’ i-a condus pe jucători către titlul 21: identitate.

Pentru Inter, este o victorie care oferă un înțeles profund și fără precedent cu privire la ideea de sustenabilitate: în academie, ‘nerazzurrii’ nu au cultivat doar talentul și instictul de marcator al lui Pio Esposito, ci și antrenorul de mâine, care este deja aici astăzi”, au notat aceștia.

Nota 10 pentru Cristi Chivu după ce a devenit campion în Serie A

Site-ul i-a acordat antrenorului român nota 10 după victoria obținută contra Parmei, care a asigurat „nerazzurrilor” titlul: „A preluat o echipă traumatizată, cu un vestiar în frământare. A început sezonul cu înfrângeri dure și părea că se va prăbuși. Și în schimb, a luat totul: critici, fani, echipa și un Scudetto care îi poartă numele, scris cu majuscule. A demolat adversari, a demolat antrenori cu mulți prieteni și urmăritori. Echipa a jucat fotbal, a făcut spectacol, a marcat multe goluri: e Scudetto-ul lui Cristian Chivu”.