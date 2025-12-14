Presa din Italia, la picioarele lui Cristi Chivu după Genoa – Inter 1-2: „Zboară pe primul loc”. Nota primită de român

Cristi Chivu și Inter au profitat de pașii greșiți făcuți de Milan și Napoli și sunt pe locul 1 în Serie A. În etapa a 15-a, „nerazzurri” au învins-o pe Genoa cu scorul de 2-1. Victoria a fost aplaudată de presa din Italia.
Inter nu le-a iertat pe rivalele la titlu, AC Milan și Napoli, care s-au încurcat în runda cu numărul 15 din campionatul Italiei. Dacă „rossoneri” au făcut 2-2, acasă, cu Sassuolo, iar Napoli a pierdut la Udinese, scor 0-1, echipa lui Cristi Chivu s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la Genoa.
Ca urmare a succesului de pe Stadio Ferraris, Inter a urcat pe locul 1 în Serie A, cu 33 de puncte, cu unul mai mult decât AC Milan și la două lungimi de Napoli. „Nerazzurri” au câștigat prin golurile marcate de Bisseck (6) și Martinez (38), în timp ce reușita de onoare a gazdelor i-a aparținut lui Vitinha (68).
„Inter nu ratează șansa: Bisseck și Lautaro o răpun pe Genoa. Chivu se întoarce de unul singur pe primul loc”, a titrat Gazzetta dello Sport. „Avem un nou lider! Inter se urcă peste Genoa pe Ferraris și zboară pe primul loc”, a fost titlul din tuttomercatoweb.com.
Omul meciului a fost, din nou, Lautaro Martinez. Superstarul argentinian a marcat și a oferit un assist și e golgheter în Serie A, cu 8 reușite. Ca urmare a evoluției în fața formației patronate de Dan Șucu, Lautaro i-a egalat pe Mbappe, Haaland și Kane.
Lautaro Martinez a fost omul meciului cu Genoa, după ce a reușit să marcheze, dar și să ofere o pasă de gol. În ultimii șapte ani doar cei patru au izbutit să contribuie decisiv la cel puțin 10 goluri pe sezon. Lautaro a fost elogitat de SkySport, care a titrat „Taurul e cel mai bun”.
Este pentru prima dată în mandatul lui Cristi Chivu când inter e lider solitar în Serie A. Pentru această performanță și pentru victoria cu Genoa, italienii i-au dat nota 6,5 tehnicianului român.
„Inter a dominat meciul timp de o oră pe terenul din Marassi, apoi, din senin, a apărut o lipsă de concentrare care a schimbat cursul meciului. Din acel moment, antrenorul român a strâns rândurile, renunțând la atac
Cu trei puncte câștigate pe ‘Ferraris’, Interul lui zboară pe primul loc al clasamentului, profitând de pașii greșiți făcuți de Milan și Napoli.
O primă repriză excelentă a echipei sale. În a doua parte, a suferit și a rezistat atacurilor pe care le-a avut Genoa”, au notat jurnaliștii din „Cizmă”.