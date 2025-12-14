Sport

Presa din Italia, la picioarele lui Cristi Chivu după Genoa – Inter 1-2: „Zboară pe primul loc”. Nota primită de român

Cristi Chivu este aplaudat la scenă deschisă în presa din Italia, după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A. Echipa românului s-a impus la Genoa cu scorul de 2-1
Cristian Măciucă
14.12.2025 | 21:55
Presa din Italia la picioarele lui Cristi Chivu dupa Genoa Inter 12 Zboara pe primul loc Nota primita de roman
Presa din Italia, la picioarele lui Cristi Chivu după Genoa - Inter 1-2: „Zboară pe primul loc”. Nota primită de român. FOTO: hepta.ro
Cristi Chivu și Inter au profitat de pașii greșiți făcuți de Milan și Napoli și sunt pe locul 1 în Serie A. În etapa a 15-a, „nerazzurri” au învins-o pe Genoa cu scorul de 2-1. Victoria a fost aplaudată de presa din Italia.

Inter e lider în Serie A! Cristi Chivu, lăudat în presa din Italia

Inter nu le-a iertat pe rivalele la titlu, AC Milan și Napoli, care s-au încurcat în runda cu numărul 15 din campionatul Italiei. Dacă „rossoneri” au făcut 2-2, acasă, cu Sassuolo, iar Napoli a pierdut la Udinese, scor 0-1, echipa lui Cristi Chivu s-a impus cu 2-1 în deplasarea de la Genoa.

Ca urmare a succesului de pe Stadio Ferraris, Inter a urcat pe locul 1 în Serie A, cu 33 de puncte, cu unul mai mult decât AC Milan și la două lungimi de Napoli. „Nerazzurri” au câștigat prin golurile marcate de Bisseck (6) și Martinez (38), în timp ce reușita de onoare a gazdelor i-a aparținut lui Vitinha (68).

„Inter nu ratează șansa: Bisseck și Lautaro o răpun pe Genoa. Chivu se întoarce de unul singur pe primul loc”, a titrat Gazzetta dello Sport. „Avem un nou lider! Inter se urcă peste Genoa pe Ferraris și zboară pe primul loc”, a fost titlul din tuttomercatoweb.com.

Lautaro Martinez i-a egalat pe Kylian Mbappe și pe Erling Haaland

Omul meciului a fost, din nou, Lautaro Martinez. Superstarul argentinian a marcat și a oferit un assist și e golgheter în Serie A, cu 8 reușite. Ca urmare a evoluției în fața formației patronate de Dan Șucu, Lautaro i-a egalat pe Mbappe, Haaland și Kane.

Lautaro Martinez a fost omul meciului cu Genoa, după ce a reușit să marcheze, dar și să ofere o pasă de gol. În ultimii șapte ani doar cei patru au izbutit să contribuie decisiv la cel puțin 10 goluri pe sezon. Lautaro a fost elogitat de SkySport, care a titrat „Taurul e cel mai bun”.

Ce notă a primit Cristi Chivu după ce a urcat pe 1 în Italia

Este pentru prima dată în mandatul lui Cristi Chivu când inter e lider solitar în Serie A. Pentru această performanță și pentru victoria cu Genoa, italienii i-au dat nota 6,5 tehnicianului român.

„Inter a dominat meciul timp de o oră pe terenul din Marassi, apoi, din senin, a apărut o lipsă de concentrare care a schimbat cursul meciului. Din acel moment, antrenorul român a strâns rândurile, renunțând la atac

Cu trei puncte câștigate pe ‘Ferraris’, Interul lui zboară pe primul loc al clasamentului, profitând de pașii greșiți făcuți de Milan și Napoli.

O primă repriză excelentă a echipei sale. În a doua parte, a suferit și a rezistat atacurilor pe care le-a avut Genoa”, au notat jurnaliștii din „Cizmă”.

