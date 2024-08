Presa din Italia s-a convins în privința lui Răzvan Marin: „Cel mai bun transfer!”

Răzvan Marin se bucură de admirația presei din Italia. după ce a evoluat pentru două sezoane la Empoli sub formă de împrumut.

Răzvan Marin, lăudat de presa italiană: „Cel mai bun transfer!”

Cagliari a reușit sezonul trecut să evite la mustață retrogradarea. Românul se întoarce astfel la echipa sa, după ce vara aceasta a jucat alături de România la EURO 2024, unde a marcat două goluri (cu Ucraina și Slovacia).

Presa din Italia l-a lăudat pe fotbalistul de 28 de ani. Jurnaliștii consideră că Răzvan Marin are toate calitățile necesare pentru a face diferența în noul sezon pentru Cagliari.

„Cel mai bun transfer nu costă nimic. Cagliari se bucură de întoarcerea lui Răzvan Marin. A venit în vara lui 2020 de la Ajax. După multe dificultăți în a se adapta fotbalului italian, mai ales într-un rol care nu îi priește, și-a câștigat locul. A avut multă răbdare, mereu la locul lui, cu o tenacitate tipică est-europenilor.

„Răzvan și-a arătat calitățile”

După retrogradarea lui Cagliari, a venit oferta de la Empoli, iar Răzvan și-a arătat calitățile acolo, fiind foarte apreciat. De neexplicat, noul director sportiv nu l-a mai vrut la echipă, iar acesta s-a întors la Cagliari. Părea că va pleca, mai ales după Campionatul European, unde a reușit să înscrie de două ori”, au notat italienii de la

Românul a evoluat la începutul săptămânii în meciul din Cupa Italiei câștigat de Cagliari cu Carrarese (3-1 scor final). Mijlocașul a reușit să ofere o pasă de gol, presa scriind și că: „Este cea mai bună achiziție a verii pentru Cagliari. Duminică, cu Roma, va fi interesant să vedem Cagliari la treabă, fără Claudio Ranieri pe bancă, însă cu un Răzvan Marin în formă maximă, misiunea lui Davide Nicola pare ceva mai ușoară”, au mai scris jurnaliștii italieni.

Răzvan Marin, turneu de vis

Mijlocașul a marcat două goluri la EURO 2024 (cu Ucraina și Slovacia).

După turneul final, Răzvan Marin a spus că: „Poate că am un pic de regrete… Am fost mereu aproape de obiectiv, dar la momentele cruciale am pierdut meciurile care ne-au costat calificarea. Când ești acolo, simți presiunea unei țări întregi pe umerii tăi.”, a declarat atunci jucătorul pentru

Transfermakt situează cota lui Răzvan Marin la suma de 3,5 milioane de euro. Cele mai bune cifre le are în tricoul belgienilor de la Standard Liege, unde a marcat 18 goluri și a oferit 22 de pase decisive în 108 apariții.