Presa din Italia, verdict dur după Juventus – Inter 4-3: „Din cauza lui!”. Cristi Chivu abia a primit notă de trecere

Cristi Chivu a eșuat în primul său derby pe banca lui Inter Milano. Ce a scris presa din Italia și ce notă a primit antrenorul român
Ciprian Păvăleanu
13.09.2025 | 23:15
Presa din Italia verdict dur dupa Juventus Inter 43 Din cauza lui Cristi Chivu abia a primit nota de trecere
Presa din Italia a găsit vinovatul în urma înfrângerii lui Inter în fața lui Juventus. Foto: Colaj FANATIK

Cristian Chivu are o presiune din ce în ce mai mare pe umerii săi la Inter Milano. Nerazzurri au pierdut al doilea meci consecutiv în Serie A și sunt deja la șase puncte de liderul Juventus. Presa din Italia a găsit vinovatul principal pentru eșecul lui Inter de la Torino.

Presa din Italia a dat verdictul după Juventus – Inter 4-3! Ce notă a primit Cristian Chivu

„Derby d’Italia” a fost unul de foc pentru Cristian Chivu. Juventus și Inter Milano au oferit un spectacol pe cinste, mai ales pentru spectatorii neutri. „Bătrâna Doamnă” s-a impus cu scorul de 4-3 și i-a lăsat pe nerazzurri la șase puncte în spate după doar trei etape.

La finalul celor 90 de minute a venit și verdictul presei. Cristian Chivu a primit notă de trecere, 5.5, după ce schimbările sale inspirate au readus în joc echipa și au dus-o la 15 minute de cele trei puncte. Totuși, jurnaliștii din Peninsulă au găsit vinovatul ce a dat cu piciorul victoriei lui Inter: Yann Sommer, portarul milanezilor.

„Și-a asumat responsabilitatea unor decizii importante și grele pe parcursul meciului: i-a scos pe Barella și pe Lautaro când Inter era condusă. Și a fost răsplătit prin revenirea echipei. Formația a jucat un meci bun pe multe segmente, în repriza a doua a dominat, dar a pierdut partida din cauza greșelilor portarului său.

Acum, pentru Chivu urmează cel mai dificil moment: să ridice din nou o echipă după o altă dezamăgire dură și un clasament care deja suferă. Insistența pe Mkhitaryan și pe sistemul 3-5-2 poate fi pusă sub semnul întrebării?”, au notat cei de la fcinter1908.it

Cristi Chivu a mizat pe o formație aproape identică cu cea folosită de Simone Inzaghi în sezonul trecut

Pentru meciul cu Juventus, singurul „pion” schimbat de pe „tabla de șah” a lui Inter Milano a fost Manuel Akanji, stoperul adus în această fereastră de mercato de la Manchester City. În rest, Cristi Chivu a mizat pe formula închegată de Simone Inzaghi în sezonul precedent, când Inter putea obține tripla, însă a rămas fără niciun trofeu pe ultima sută de metri.

„Examenul Derby d’Italia este unul dintre cele marcate cu roșu, motiv pentru care probabil a decis să se bazeze pe certitudinile dobândite cu Inzaghi, excluzându-l pe Akanji, care a debutat direct în primul 11. 

A gestionat cu curaj un meci nebun, intervenind prin schimbări, chiar și cu jucători importanți (vezi ieșirile lui Barella și Lautaro), dar la sfârșit a fost pedepsit aproape de fluierul final. Probabil fără să merite”, au notat italienii de la TMW, care i-au acordat aceeași notă de 5,5 lui Chivu.

