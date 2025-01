Presa din Marea Britanie, impresionată de atmosfera de la FCSB – Manchester United: „Dumnezeule, cât de zgomotos este pe stadion”

, iar acest lucru s-a văzut cu ochiul liber pe Arena Națională, stadionul fiind arhiplin pentru duelul dintre campioană și gruparea pregătită de Ruben Amorim.

Presa din Anglia, impresionată de atmosfera de la FCSB – Manchester United

Atmosfera de pe cel mai mare stadion al țării a fost scoasă în evidență de mai multe publicații importante din Anglia.

, plecat dintre noi la finalul anului trecut.

„Se joacă cu casa închisă la București, aproape 55.000 de oameni sunt pe Arena Națională. Un banner uriaș cu Helmut Duckadam este afișat de fanii gazdelor. Este vorba despre portarul care a apărat toate cele patru penalty-uri în victoria Stelei din finala Cupei Campionilor Europeni 1986″, au notat cei de la The Guardian.

„Atmosfera este spectaculoasă. Stadionul are 55.000 de locuri și meciul a fost sold out încă de acum două luni” au precizat cei de la The Telegraph.

The Athletic a titrat „Atmosferă fantastică la București” și a comparat vizita lui United în capitala României cu celelalte partide pe care „diavolii” le-au jucat în deplasare în acest sezon de Europa League: „United a jucat în deplasare la Porto, Fenerbahce și Viktoria Plzen în acest sezon de Europa League, așadar jucătorii nu ar trebui să fie afectați de o astfel de atmosferă. Dar, Dumnezeule, cât de zgomotos este pe stadion astăzi!”

„Dumnezeule! Este o frumusețe”

„Atmosferă electrizantă la București. Așa cum vă puteți imagina, nu există niciun loc liber pe stadion”, a fost reacția celor de de la Sky Sports, iar Daily Mail a scris următoarele: „Atmosfera este incredibilă. Wow, ce stadion! Manchester United și FCSB intră pe Arena Națională și ce priveliște avem. Dumnezeule! Este o frumusețe. Jucătorii lui Manchester United trebuie să potolească această mulțime.”

Manchester United a obținut cinci puncte din cele trei partide disputate până acum pe teren străin în grupele Europa League.

După două remize, 3-3 la Porto și 1-1 la Istanbul cu Fenerbahce, „diavolii” au reușit să câștige cu 2-1 pe terenul Viktoriei Plzen după un gol înscris pe final de meci de Rasmus Hojlund.