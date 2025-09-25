Presa din Olanda, dură cu Florin Tănase după Go Ahead Eagles – FCSB 0-1. Ce au scris jurnaliștii batavi

FCSB s-a impus în fața lui Go Ahead Eagles, reușita lui David Miculescu din minutul 13 fiind suficientă pentru a aduce cele trei puncte campioanei. Ce au scris jurnaliștii olandezi după succesul românilor în deplasare.

Presa din Olanda, dezamăgită de rezultatul din Go Ahead Eagles – FCSB

În ciuda formei slabe din SuperLiga, . .

În urma acestui rezultat, presa din Olanda a ținut să puncteze faptul că centralul partidei, Kristo Tohver, nu a intrat în jocul campioanei României, amintind aici de o simulare a lui Florin Tănase, de aici și maniera de arbitraj controversată. Totodată, jurnaliștii au menționat și posesia superioară a olandezilor și rezultatul contrar statisticilor.

„Multă posesie, zero puncte. Arbitrul Tohver s-a săturat la un moment dat de teatrul românilor. Rezerva Tănase s-a aruncat de bună voie pe jos după un duel cu Deijl, apoi a rămas acolo. Arbitrul estonian i-a acordat apoi cartonașul galben”, au notat jurnaliștii de la .

„Românii le-au dat celor de la Eagles o lecție de eficiență”

Un alt trust, , a scos în evidență faptul că FCSB a fost extrem de eficiență și a fructificat ocaziile avute. Olandezii au amintit de evoluția bună a elevilor lui Melvin Boel, însă rezultatul a fost de partea campioanei României.

„Go Ahead Eagles trăiește o seară frustrantă în Europa League împotriva unui club de top căzut. Go Ahead Eagles se confruntă imediat cu o mare dezamăgire la debutul său în Europa League. Echipa lui Melvin Boel a jucat excelent, dar totuși cele trei puncte au revenit FCSB.

Românii le-au dat celor de la Eagles o lecție de eficiență și s-au întors acasă cu o victorie de 1-0. Astfel, nu se obțin din nou puncte pentru coeficient după înfrângerile anterioare ale lui Ajax, PSV și Feyenoord”, au notat jurnaliștii.