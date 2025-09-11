Presa din Polonia susține că Edi Iordănescu a primit ultimatum la Legia Varșovia: „Ar putea să apară o nouă schimbare pe banca tehnică”

, iar echipa a fost neînvinsă în primele trei etape de campionat, însă situația s-a schimbat drastic mai apoi, iar în cazul în care rezultatele din următoarea perioadă nu vor fi pozitive, există posibilitatea ca tehnicianul român să fie demis.

Postul lui Edi Iordănescu, în pericol?

Seria nefastă a Legiei a început cu meciul de la Larnaca împotriva lui AEK din turul 3 al Europa League, în care polonezii au fost învinși cu 4-1, rezultat pe care nu au reușit să îl întoarcă în retur, deși au condus cu 2-0. Mai apoi, .

În campionat, după startul pozitiv, trupa lui Edi Iordănescu a înregistrat două înfrângeri, 0-1 cu liderul-surpriză Wisla Plock și 1-2 cu Cracovia, iar echipa ocupă în acest moment locul 12, cu mențiunea că are două meciuri în minus față de celelalte combatante. În acest context, rezultatele din următoarea perioadă sunt esențiale pentru tehnicianul român.

„E crucial ca echipa lui Iordănescu să fie pregătită pentru meciurile din campionat și să obțină cât mai multe puncte în următoarele cinci partide, idealul fiind între 10 și 12. În cazul în care această cifră nu va fi atinsă, echipa va părăsi gradual lupta pentru titlu, iar acest lucru ar putea duce la o nouă schimbare pe banca tehnică”, au precizat cei de la .

Pe cine va întâlni Legia în următoarea perioadă

Până la următoarea perioadă rezervată echipelor naționale, la mijlocul lunii octombrie, Legia va disputa șase meciuri oficiale, cinci în campionat în unul în Conference League. Pe plan intern, trupa lui Edi Iordănescu va întâlni următoarele formații: Radomiak Radom (acasă), Rakow (în deplasare), Jagiellonia (acasă), Pogon Szczecin (acasă) și Gornik Zabrze (în deplasare).

Polonezii vor debuta în faza ligii din UEFA Conference League cu un duel pe teren propriu împotriva turcilor de la Samsunspor, care va avea loc joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. În sezonul trecut, Legia a avut un parcurs impresionant în această competiție, fiind eliminată în sferturi de către Chelsea, care avea să câștige trofeul.