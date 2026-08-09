Sport

Presa din Portugalia, cu ochii pe SuperLiga! Ce au scris lusitanii după Dinamo – Voluntari 4-0: „Spectacol în România!”

Dinamo a învins FC Voluntari cu 4-0 în etapa 4 din SuperLiga, iar portughezii au scris despre echipa lui Nuno Campos. Ce au notat despre formația din „Ștefan cel Mare” în urma rezultatului categoric.
Mihai Dragomir
09.08.2026 | 21:31
Presa din Portugalia cu ochii pe SuperLiga Ce au scris lusitanii dupa Dinamo Voluntari 40 Spectacol in Romania
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Portughezii au scris despre Dinamo după succesul cu 4-0 în fața lui FC Voluntari. Ce au notat despre echipa lui Nuno Campos. Foto: Sport Pictures.
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Faptul că Dinamo este pe val în acest sezon a ajuns cunoscut și peste hotare. Trupa lui Nuno Campos a fost lăudată de compatrioții săi. Ce au notat jurnaliștii portughezi după victoria obținută de „câini” cu 4-0 în fața lui FC Voluntari.

Dinamo, admirată de presa portugheză după 4-0 cu FC Voluntari

După ce îi administrase un fabulos 5-1 campioanei Universitatea Craiova, Dinamo a mai înregistrat un rezultat impunător. „Câinii” au învins FC Voluntari cu 4-0 și sunt pe val înainte de derby-ul cu Rapid. Portughezii au urmărit partida antrenorului Nuno Campos, lusitanul instalat pe banca tehnică a formației din „Ștefan cel Mare” în vara acestui an. „Dinamo București, echipa lui Nuno Campos, face spectacol în România”, au titrat cei de la Record.

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Ulterior, jurnaliștii au scris despre desfășurarea partidei de pe „Arcul de Triumf”. „Clubul antrenat de tehnicianul portughez a învins-o pe Voluntari cu 4-0. Dinamo București, antrenată de Nuno Campos, a surclasat-o sâmbătă pe Voluntari, scor 4-0, într-un meci contând pentru etapa a 4-a a campionatului României.

Golurile echipei pregătite de antrenorul portughez au fost marcate de Daniel Armstrong (40’), Alexandru Musi (73’), Oliver Hintsa (90+6’) și Adrian Mazilu (90+11’). În urma acestei victorii, Dinamo București a urcat provizoriu pe locul 2 în campionat, cu 7 puncte, cu unul mai puțin decât liderul Rapid București (8 puncte)”, au mai scris jurnaliștii lusitani.

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Cnnportugal.iol.pt a subliniat aceeași idee, anume că Dinamo a trecut fără milă peste FC Voluntari. „Interesant este că Voluntari a intrat în meci cu aceleași patru puncte ca Dinamo, dar a fost zdrobită: cu această victorie, bucureștenii au urcat pe locul doi”.

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Cine l-a impresionat pe Nuno Campos după Dinamo – FC Voluntari 4-0

Chiar dacă echipa lui a câștigat cu un scor categoric, după o prestație convingătoare, Nuno Campos a fost profund impresionat de atitudinea suporterilor „Suporterii noștri sunt nemaipomeniți. Mereu când avem nevoie de ei, sunt cu noi. Datorită lor reușim să marcăm atât de mult!”, a spus, printre altele, Nuno Campos la TV Digi Sport.

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Pentru Dinamo urmează acum un meci extrem de important. Etapa a 5-a le aduce „câinilor” al doilea mare derby al sezonului, meciul din deplasare cu Rapid. „Alb-roșii” se impuneau cu 3-1 la ultimul meci direct, disputat în primăvara acestui an.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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