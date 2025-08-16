Presa din Scoția a ieșit la atac înainte de Aberdeen – FCSB: „Vedetele insistă că nu vor avea probleme”. Cum l-au caracterizat britanicii pe Gigi Becali

, și a avansat în . Fotbaliștii campioanei, dar și patronul Gigi Becali, sunt încrezători înainte de această „dublă”, iar acest lucru nu a fost pe placul jurnaliștilor din Scoția.

Presa din Scoția, atac la jucătorii FCSB-ului înainte de „dubla” cu Aberdeen

și au afirmat după victoria cu Drita că FCSB ar trebui să obțină calificarea și în „dubla” cu Aberdeen. Declarațiile fotbaliștilor au fost interpretate într-un mod negativ de către presa din Scoția, care nu i-a iertat pe cei doi jucători.

„Două vedete de la Steaua București (n.r. FCSB) insistă că nu vor avea probleme în a o elimina pe Aberdeen din Europa League. Elevii lui Jimmy Thelin vor întâlni fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni în „dubla” din play-off, miza fiind calificarea în grupa principală.

Steaua (n.r. FCSB) a eliminat-o pe Drita, pe care a învins-o atât acasă, cât și în deplasare, iar internaționalii români Dennis Politic și David Miculescu sunt încrezători că vor învinge câștigătoarea Cupei Scoției”, au transmis jurnaliștii de la .

Cum l-au caracterizat scoțienii pe Gigi Becali

Britanicii nu au uitat nici de patronul FCSB-ului, Gigi Becali, care a declarat că Aberdeen este „puțin mai bună decât Drita”. „Patronul nebun Gigi Becali, care alege echipa și face schimbări, nu e mai puțin încrezător”, au adăugat jurnaliștii scoțieni.

. „Nu e deloc simplu. Ei au câștigat Cupa Scoției, i-au bătut pe Celtic. După ce Celtic a luat campionatul, Aberdeen a venit pe locul 3 și a câștigat Cupa.

E un meci în care trebuie să fii circumspect. Eu zic că e un 55-60% șanse pentru FCSB. Cu restul a fost de 80%-20%, doar că aici se mai reduce puțin. Ar putea ca victoria cu Drita să aducă o revenire”, a afirmat celebrul agent în exclusivitate pentru FANATIK, la emisiunea „DON Giovanni”.