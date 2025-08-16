Presa din Scoția a ieșit la atac înainte de Aberdeen – FCSB: „Vedetele insistă că nu vor avea probleme”. Cum l-au caracterizat britanicii pe Gigi Becali

FCSB s-a impus și în returul cu Drita, scor 3-1, și a avansat în play-off-ul Europa League, unde va întâlni formația scoțiană Aberdeen. Fotbaliștii campioanei, dar și patronul Gigi Becali, sunt încrezători înainte de această „dublă”, iar acest lucru nu a fost pe placul jurnaliștilor din Scoția.
Dennis Politic și David Miculescu au afirmat după victoria cu Drita că FCSB ar trebui să obțină calificarea și în „dubla” cu Aberdeen. Declarațiile fotbaliștilor au fost interpretate într-un mod negativ de către presa din Scoția, care nu i-a iertat pe cei doi jucători.
„Două vedete de la Steaua București (n.r. FCSB) insistă că nu vor avea probleme în a o elimina pe Aberdeen din Europa League. Elevii lui Jimmy Thelin vor întâlni fosta câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni în „dubla” din play-off, miza fiind calificarea în grupa principală.
Steaua (n.r. FCSB) a eliminat-o pe Drita, pe care a învins-o atât acasă, cât și în deplasare, iar internaționalii români Dennis Politic și David Miculescu sunt încrezători că vor învinge câștigătoarea Cupei Scoției”, au transmis jurnaliștii de la Daily Record.
Britanicii nu au uitat nici de patronul FCSB-ului, Gigi Becali, care a declarat că Aberdeen este „puțin mai bună decât Drita”. „Patronul nebun Gigi Becali, care alege echipa și face schimbări, nu e mai puțin încrezător”, au adăugat jurnaliștii scoțieni.
„Dubla” dintre FCSB și Aberdeen a fost analizată de către Giovanni Becali. „Nu e deloc simplu. Ei au câștigat Cupa Scoției, i-au bătut pe Celtic. După ce Celtic a luat campionatul, Aberdeen a venit pe locul 3 și a câștigat Cupa.
E un meci în care trebuie să fii circumspect. Eu zic că e un 55-60% șanse pentru FCSB. Cu restul a fost de 80%-20%, doar că aici se mai reduce puțin. Ar putea ca victoria cu Drita să aducă o revenire”, a afirmat celebrul agent în exclusivitate pentru FANATIK, la emisiunea „DON Giovanni”.