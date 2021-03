Presa din Slovenia anunță unde poate ajunge Vukusic după „Iadul de la FCSB”

Ante Vukusic a fost adus în iarnă de FCSB pentru postul de atacant, ca o variantă bună pentru a intra în combinații cu Florinel Coman sau Florin Tănase și să înscrie multe goluri.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Din păcate, acesta nu a reușit să marcheze nici măcar un gol și a ajuns foarte repede pe lista neagră a patronului Gigi Becali, așa cum a anunțat în exclusivitate FANATIK.

Presa din Slovenia a notat tot ce s-a petrecut cu Ante Vukusic de când este la FCSB și vorbește despre un „iad” pe care atacantul croat îl trăiește, în ciuda faptului că a fost foarte aproape de a debuta cu gol, chiar în derby-ul cu Dinamo din campionat, 1-0, când a nimerit bara porții lui Eșanu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Presa din Slovenia anunță unde se poate transfera Vukusic în vară

Presa din Slovenia a notat perioada slabă a lui Ante Vukusic la FCSB, dar și faptul că acesta nu primește și nici nu va mai primi șanse din partea patronului Gigi Becali, care nu e deloc mulțumit de randamentul său.

„Vukusic poate fi mulțumit măcar că a semnat doar pe șase luni cu echipa din România și va putea ieși din Iadul în care s-a trezit curând. Vukusic poate reveni în Slovenia, una dintre puținele țări în care s-a putut bucura de fotbal”, au scris slovenii.

ADVERTISEMENT

În total, Ante Vukusic a prins doar 129 de minute la FCSB, iar în afară de acea bară, care nu se poate contoriza, singurul lucru prin care a ieșit în evidență a fost un cartonaș galben, în rest nu a reușit să marcheze sau să dea pase decisive.

Basarab Panduru l-a avertizat pe Vukusic

Basarab Panduru l-a avertizat pe Ante Vukusic, care după primul meci cu Dinamo declara că nu e important ca el să dea goluri, ci ca echipa să câștige. „Pandi” spunea atunci că Vukusic ar trebui să se gândească mai bine asupra declarației făcute, pentru că la FCSB dacă nu marchezi, pleci imediat:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„”Nu-l interesează să dea gol, zice no preocupare, no preocupare. După 3-4 meciuri să vezi cum te duci de unde ai venit, dacă no preocupare prea mult.

Că aici nici pe patron nu-l preocupă prea mult dacă stai sau nu. Dacă dai goluri sau nu…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cred că e important să dai goluri că dacă nu te duci unde s-au dus şi celelalte vârfuri din ultimul timp. E curios cazul lui. Într-un an dă mai multe goluri decât în toată cariera. Al doilea lucru curios. Trebuie să te duci la Sepsi şi deodată vii la FCSB. Ori eşti bun de FCSB, ori eşti bun de Sepsi?”, a spus Panduru la TV Telekom Sport.