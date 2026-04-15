Presa din Spania anunță prima victimă după eliminarea Barcelonei din Champions League: „Deco nu și-l mai dorește”

Meciul de pe Metropolitano a pus punct aventurii europene a lui FC Barcelona din acest sezon, iar mai mulți jucători ofensivi au dezamăgit. Astfel, odată cu eliminarea din competiție vor apărea și primele consecințe în cadrul echipei. Marcus Rashford (28 de ani), împrumutat de la Manchester United, nu va continua la formația blaugrana și din sezonul următor.

Marcus Rashford, out de la Barcelona? Anunțul făcut de presa catalană

Este o dezamăgire uriașă în tabăra celor de la FC Barcelona după eliminarea din Champions League, mai ales că echipa antrenată de Hansi Flick a început foarte bine partida de pe Metropolitano, iar în minutul 24 deja avea 2-0. Catalanii nu au mai reușit să înscrie până la final, deși au forțat cu Lewandowski și Rashford în repriza secundă.

Atacantul englez a avut 30 de minute la dispoziție în meciul cu Atletico Madrid pentru a arăta că poate fi o soluție reală în atacul catalanilor și că îl poate suplini pe Raphinha la nevoie. Din păcate pentru el, prestația sa a fost ștearsă, iar conform cotidianului catalan , Deco, directorul sportiv, a luat deja o decizie cu privire la viitorul său.

Extrem de dezamăgit, Deco a transmis imediat după meci poziția sa, iar Marcus Rashford se va întoarce în Anglia, la Manchester United, după un sezon decent făcut în tricoul Barcelonei. „Deco nu și-l mai dorește. Nici măcar o reducere de preț nu ar schimba decizia de a-l trimite înapoi la United. Clubul consideră că nu se încadrează în proiectul lor și nu a demonstrat nivelul necesar pentru a face parte din echipă. Realitatea este că planificarea sportivă necesită certitudine, iar Rashford nu a oferit-o”, explică sursa citată.

Catalanii acuză arbitrajul după dubla cu Atletico! Raphinha a răbufnit după returul de pe Metropolitano

După ce au părăsit competiția, dar și după partida din tur, condusă de la centru de Istvan Kovacs, FC Barcelona a acuzat arbitrajele. Catalanii chiar au înaintat o plângere la UEFA împotriva arbitrului român, iar același lucru l-au făcut și după partida de pe Metropolitano, arbitrată de Clement Turpin.

Frustrat că nu și-a putut ajuta echipa din cauza unei accidentări, brazilianul nu s-a ferit de cuvinte: „E un meci furat. Să faci o greșeală e omenește, dar să se întâmple același lucru și în al doilea meci? Am jucat foarte bine, dar această dublă manșă ni s-a furat. Arbitrajul a fost groaznic, deciziile pe care le-a luat arbitrul au fost incredibile. Atletico a comis nenumărate faulturi și arbitrul nu a scos nici măcar o dată cartonașul galben. Chiar vreau să pot înțelege de ce i-a fost teamă că Barcelona ar putea trece mai departe în această dublă”, a declarat Raphinha la finalul meciului.

