Presa din Spania aruncă bomba! Răsturnare de situație în cazul lui Lewandowski la Barcelona

Robert Lewandowski (37 de ani) se află în ultimele luni de contract cu Barcelona, iar în ultima perioadă, s-a vorbit tot mai mult despre faptul că angajamentul atacantului polonez nu va fi prelungit. Ba mai mult, directorul sportiv al catalanilor, Deco, a declarat la începutul acestui an că înainte de startul următoarei stagiuni, formația blaugrana plănuiește să aducă pe Camp Nou cel puțin un atacant de top, numele vehiculate în presa internațională fiind Harry Kane, Julian Alvarez și Victor Osimhen. Cu toate acestea, se pare că lucrurile nu mai stau chiar așa, cel puțin în cazul lui Lewandowski, care ar urma să primească o ofertă de prelungire a contractului pentru încă un sezon.

Barcelona vrea ca Lewandowski să continue pe Camp Nou! Detaliile noului contract

Potrivit publicației spaniole „Sport”, campioana Spaniei plănuiește să-i extindă contractul lui Lewandowski pentru încă un sezon, așadar, polonezul ar urma să evolueze pe Camp Nou până la finalul stagiunii 2026/2027. Există însă și un aspect negativ, care l-ar putea face pe atacant să nu accepte oferta clubului. Este vorba despre noul salariu, care ar urma să fie înjumătățit. Totuși, clubul încearcă să compenseze acest deficit financiar prin câteva bonusuri de performanță. Astfel, Lewandowski ar putea să-și echilibreze cât de cât remunerația în funcție de prestații și de productivitatea din teren.

Până în momentul de față, polonezul nu a luat decizia finală. Jurnaliștii spanioli informează că un rol important îl va avea discuția pe care o va purta cu Hansi Flick, tehnicianul grupării blaugrana. Lewandowski dorește să afle prima dată care va fi rolul său la în sezonul viitor și abia apoi va putea să-și hotărască viitorul. Până acum, în actuala stagiune, atacantul în vârstă de 37 de ani a bifat 37 de apariții pentru echipa lui Hansi Flick în toate competițiile, timp în care a reușit să înscrie 16 goluri și să ofere 3 pase decisive.

Lewandowski este curtat și de alte cluburi importante din Europa și nu numai!

Marea problema a Barcelonei în ceea ce-l privește pe Lewandowski este reprezentată de concurența cu alte cluburi, care doresc să-l semneze pe polonez gratis în vară. Printre echipele de top din Europa care se interesează temeinic de serviciile atacantului se numără AC Milan, Juventus și Napoli. În plus, conform informațiilor din presa internațională, se pare că cele trei cluburi din Italia i-ar oferi mai mulți bani polonezului decât o vor face catalanii.

Bineînțeles, există și varianta ca Lewandowski să părăsească Europa și să aleagă zona Golfului, în special Arabia Saudită, care în ultimii ani a devenit un adevărat refugiu pentru fotbaliștii aflați pe final de carieră, tocmai datorită aspectului financiar. De asemenea, se zvonește tot mai mult de un interes puternic pentru Lewandowski din MLS și din Super Liga , alte două campionate aflate în plină ascensiune.