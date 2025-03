Presa din Spania exultă după calificarea Barcelonei în sferturile UEFA Champions League! „Raphinha și Lamine luminează calea către Munchen”

Barcelona s-a calificat marți seară în sferturile de finală ale UEFA Champions League! Gruparea antrenată de Hansi Flick a câștigat și returul optimilor cu Benfica Lisabona, scor 3-1 (4-1 la general), iar presa din Spania a scris la superlativ despre prestația catalanilor.

Barcelona visează la câștigarea UEFA Champions League după o nouă seară magică. Catalanii pregătiți de Hansi Flick și s-au impus într-un mod categoric, în returul optimilor de finală.

Raphinha cu o dublă și au semnat reușitele echipei din Spania, care are parte de un traseu foarte bun pentru calificarea în ultimul act al competiției, care se va disputa la Munchen, pe stadionul celor de la Bayern.

Presa iberică a reacționat după meciul bun făcut de catalani, iar cele mai importante publicații au scris la superlativ despre mașinăria de fotbal pe care o pregătește germanul Hansi Flick.

„Raphinha și Lamine luminează calea către Munchen”, au scris cei de la . Nici cei de la nu s-au lăsat mai prejos, iar aceștia l-au elogiat pe Lamine Yamal: „Cea mai magică versiune a lui Lamine Yamal o catapultează pe Barcelona în sferturi”, au scris aceștia.

Raphinha, convins că Barcelona este una dintre favoritele la câștigarea Champions League

Barcelona a atins faza sferturilor de finală în UEFA Champions League pentru al doilea an la rând. Nu reușise să se califice în această fază a competiției în niciunul dintre cele trei sezoane anterioare.

„A fost un meci grozav, mai ales în prima repriză. Știam că trebuie să facem un meci grozav, am fost concentrați și am avut rezultatul în favoarea noastră (0-1 în tur). Am avut o primă repriză grozavă și am meritat victoria.

Cred că suntem candidați pentru a câștiga totul. Pentru mine cel mai important lucru este ceea ce reușim să facem totul ca echipă. (n. r. despre Lamine Yamal) Este cel mai tânăr, știm tot ce poate da, este un jucător spectaculos cu o calitate extraordinară și avem doar de câștigat cu el”, a declarat Raphinha la finalul partidei.