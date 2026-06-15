Presa din Spania nu are milă de campioana Europei după 0-0 cu Insulele Capului Verde: „Petarde!”

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Spania nu a reușit să învingă naționala din Insulele Capului Verde, o debutantă la turneul final al Cupei Mondiale. Partida de la Atlanta s-a încheiat la egalitate, 0-0, iar presa din Spania a oferit verdicte dure cu privire la prestația echipei pregătite de Luis de la Fuente, care va mai înfrunta Arabia Saudită în Uruguay în grupa H.

Presa din Spania, nemiloasă după 0-0 cu Insulele Capului Verde

Spania a dominat autoritar partida cu reprezentativa africană, având nu mai puțin de 27 de șuturi, dintre care 7 pe poartă, însă ibericii au fost extrem de neinspirați la finalizare. După finalul meciului, cei de la au oferit un titlu dur: „Petardă”. „Spania a avut probleme în meciul de deschidere al Cupei Mondiale, împotriva Capului Verde. Nici măcar introducerea lui Lamine nu a putut salva prestația slabă de la Atlanta”, au notat aceștia.

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„Un început dezastruos” a fost titlul oferit de după , meci în care . „Echipa Spaniei, de nerecunoscut, lipsită de abilități și resurse fotbalistice, este incapabilă să învingă Capul Verde, protagoniștii unui miracol”, a transmis publicația spaniolă.

Jurnaliștii catalani nu au fost atât de duri cu naționala pregătită de Luis de la Fuente. a titrat „Un început dezamăgitor pentru Spania, care nu a putut învinge Capul Verde” și a notat următoarele: „Spania, care a dominat și nu a încetat niciodată să încerce, s-a blocat în debutul său la Cupa Mondială și nu a reușit să-l depășească pe Vozinha, MVP-ul meciului”.

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Cei de la au catalogat semi-eșecul ibericilor drept un rezultat „de necrezut” și au subliniat performanța realizată de formația africană: „O gafă colosală pentru echipa spaniolă, care a fost oprită de bara transversală a lui Ferran Torres. Nici măcar intrarea lui Lamine Yamal nu a dat roade, fotbaliștii din Insulele Capului Verde intrând în istorie”.

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„Alertă roșie: debutanții îi șochează pe spanioli și câștigă un punct uriaș împotriva favoriților” a fost reacția englezilor de la , care au comentat rezultatul incredibil de la Atlanta: „Naționala din Capul Verde a câștigat un punct uriaș împotriva Spaniei după o remiză, 0-0, în debutul la Cupa Mondială! Favorita Cupei Mondiale, Spania, nu a reușit să doboare o apărare încăpățânată a Capului Verde. Portarul Vozinha a furat lumina reflectoarelor în prima repriză, intervenind și realizând trei parade importante”.