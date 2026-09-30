Sport

Presa din Spania, surprinsă de valul de critici la adresa lui Ionuț Radu. Ce scrie AS despre portarul României

Spaniolii de la AS au analizat contrastul uriaș din cariera portarului român, care face minuni în poarta Celtei Vigo în La Liga, dar este desființat în țară după greșelile de la națională. 
Catalin Oprea
30.09.2026 | 10:30
Presa din Spania surprinsa de valul de critici la adresa lui Ionut Radu Ce scrie AS despre portarul Romaniei
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Reacția presei din Spania după valul de critici la adresa lui Ionuț Radu
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Ionuț Radu trăiește o dualitate incredibilă în debutul acestui sezon competițional. În timp ce în campionatul Spaniei este lăudat la scenă deschisă și considerat unul dintre cei mai buni portari din La Liga, evoluțiile sale de la echipa națională a României au stârnit un val uriaș de critici dure din partea fanilor și a specialiștilor.

Sezon de vis în La Liga pentru goalkeeperul român

Jurnaliștii de la publicația iberică AS au dedicat un articol portarului român, evidențiind parcursul său impresionant din tricoul Celtei Vigo, cu titlul: „Erou la Vigo, «răufăcător» în România”. Echipa galiciană a bifat cel mai bun start defensiv din ultimii 24 de ani, încasând doar șase goluri în primele șapte etape, cifre care o plasează în fruntea clasamentului celor mai sigure apărări, alături de Alavés și Athletic Bilbao.

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Românul a devenit rapid un favorit al publicului de pe stadionul Balaídos datorită intervențiilor decisive și carismei sale. Goalkeeperul s-a integrat excelent în lotul spaniolilor. Acesta se bucură de aprecierea colegilor și a suporterilor, care au pornit inclusiv un trend pe rețelele sociale. Acest trend constă în efectuarea unei poze de grup în care una dintre persoanele fotografiate stă cu capul în jos, lucru făcut de Radu în pozele alături de echipă, după victorii.

Coșmarul de la echipa națională și gafa cu Bosnia

Contrastul devine însă izbitor când vine vorba de prestațiile sale sub tricolor. După ratarea calificării la Campionatul Mondial în urma eșecului din barajul cu Turcia, naționala României a început dezastruos campania din Liga Națiunilor, bifând două înfrângeri consecutive, 1-2 cu Suedia și 2-4 împotriva Bosniei și Herțegovinei. În doar 2 meciuri de Nations League, Radu a primit același număr de goluri pe care l-a primit în primele 6 meciuri din actualul sezon de La Liga.

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Confruntarea cu reprezentativa Bosniei a fost momentul în care valul de critici a atins cote maxime. Greșeala de la golul 3 al Bosniei l-a transformat pe goalkeeper într-o țintă sigură pentru presa sportivă și fanii din România.

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Spaniolii au remarcat cu uimire schimbarea radicală de percepție dintre Spania și România. Rămâne de văzut dacă Ionuț Radu va reuși să își mențină forma din La Liga și să își recâștige încrederea suporterilor tricolori în următoarele meciuri oficiale ale reprezentativei.

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