Presa din Spania, tranșantă după ce Ionuț Radu a gafat în Celta Vigo – Lyon 1-1: „Ulciorul s-a spart”

Celta Vigo – Lyon, din optimile UEFA Europa League, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Spaniolii au condus pe tabelă mai bine de 60 de minute, însă Endrick a reușit golul remizei în minutul 87, după o gafă a lui Ionuț Radu. Ce au scris jurnaliștii iberici despre prestația românului.

Presa din Spania, tranșantă după ce Ionuț Radu a gafat în Celta Vigo – Lyon 1-1

La scurt timp n, ziariștii din Spania au ținut să puncteze faptul că Ionuț Radu a greșit la golul înscris de Endrick. Totuși, ibericii au amintit de parada foarte bună avută de portar la lovitura de cap a lui Yaremchuk.

„Ulciorul a mers la fântână până când, în cele din urmă, s-a spart. După trei ocazii foarte clare ale lui Olympique, Radu a primit încă un șut din afara careului, trimis de Endrick. O gafă a portarului român, care își salvase echipa cu o intervenție incredibilă la o lovitură de cap a lui Yaremchuk”, au scris jurnaliștii de la .

Ziariștii de la Marca au remarcat faptul că Ionuț Radu a vrut să își repare greșeala, însă a fost prea târziu, mingea trecând deja pe sub el. Totodată, aceștia au transmis că Endrick a încercat pe tot parcursul duelului să marcheze, însă românul, până în minutul 87, s-a opus de fiecare dată.

„Radu a încercat să-și corecteze propria greșeală, însă mingea intrase deja în poartă. Brazilianul egalează cu un șut puternic de stângul, care îl învinge la limită pe Radu, mingea strecurându-se pe sub el. Jucătorul lui Real Madrid a încercat pe tot parcursul meciului și, în cele din urmă, a reușit să marcheze”, a scris cotidianul .

Ce notă a primit Ionuț Radu

. Francezii au trimis nu mai puțin de 6 șuturi pe spațiul porții, însă au reușit să marcheze doar un gol, prin Endrick, în minutul 87.

Portarul român a boxat de trei ori mingea, a oferit 7 aruncări și a avut 47 de atingeri în total. În urma acestei prestații, Ionuț Radu a primit calificativul 6,9, conform site-ului de specialitate FlashScore.