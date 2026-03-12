Presa din Spania, tranșantă după ce Ionuț Radu a gafat în Celta Vigo – Lyon 1-1: „Ulciorul s-a spart”

Celta Vigo – Lyon, din optimile UEFA Europa League, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Spaniolii au condus pe tabelă mai bine de 60 de minute, însă Endrick a reușit golul remizei în minutul 87, după o gafă a lui Ionuț Radu. Ce au scris jurnaliștii iberici despre prestația românului.
La scurt timp după remiza dintre Celta Vigo și Lyon, ziariștii din Spania au ținut să puncteze faptul că Ionuț Radu a greșit la golul înscris de Endrick. Totuși, ibericii au amintit de parada foarte bună avută de portar la lovitura de cap a lui Yaremchuk.
„Ulciorul a mers la fântână până când, în cele din urmă, s-a spart. După trei ocazii foarte clare ale lui Olympique, Radu a primit încă un șut din afara careului, trimis de Endrick. O gafă a portarului român, care își salvase echipa cu o intervenție incredibilă la o lovitură de cap a lui Yaremchuk”, au scris jurnaliștii de la AS.
Ziariștii de la Marca au remarcat faptul că Ionuț Radu a vrut să își repare greșeala, însă a fost prea târziu, mingea trecând deja pe sub el. Totodată, aceștia au transmis că Endrick a încercat pe tot parcursul duelului să marcheze, însă românul, până în minutul 87, s-a opus de fiecare dată.
„Radu a încercat să-și corecteze propria greșeală, însă mingea intrase deja în poartă. Brazilianul egalează cu un șut puternic de stângul, care îl învinge la limită pe Radu, mingea strecurându-se pe sub el. Jucătorul lui Real Madrid a încercat pe tot parcursul meciului și, în cele din urmă, a reușit să marcheze”, a scris cotidianul Marca.
Ionuț Radu a fost integralist în partida dintre Celta Vigo și Lyon. Francezii au trimis nu mai puțin de 6 șuturi pe spațiul porții, însă au reușit să marcheze doar un gol, prin Endrick, în minutul 87.
Portarul român a boxat de trei ori mingea, a oferit 7 aruncări și a avut 47 de atingeri în total. În urma acestei prestații, Ionuț Radu a primit calificativul 6,9, conform site-ului de specialitate FlashScore.