Presa din Spania, tranșantă după ce Ionuț Radu a gafat în Celta Vigo – Lyon 1-1: „Ulciorul s-a spart”

Presa din Spania nu a iertat gafa comisă de Ionuț Radu în Celta Vigo - Lyon 1-1. Ce au scris jurnaliștii iberici de prestația românului. Pe FANATIK găsiți toate detaliile.
Iulian Stoica
13.03.2026 | 00:35
Presa din Spania transanta dupa ce Ionut Radu a gafat in Celta Vigo Lyon 11 Ulciorul sa spart
Presa din Spania, tranșantă după gafa lui Ionuț Radu din Celta Vigo - Lyon. Foto: Colaj Fanatik
Celta Vigo – Lyon, din optimile UEFA Europa League, s-a terminat la egalitate, scor 1-1. Spaniolii au condus pe tabelă mai bine de 60 de minute, însă Endrick a reușit golul remizei în minutul 87, după o gafă a lui Ionuț Radu. Ce au scris jurnaliștii iberici despre prestația românului.

Presa din Spania, tranșantă după ce Ionuț Radu a gafat în Celta Vigo – Lyon 1-1

La scurt timp după remiza dintre Celta Vigo și Lyon, ziariștii din Spania au ținut să puncteze faptul că Ionuț Radu a greșit la golul înscris de Endrick. Totuși, ibericii au amintit de parada foarte bună avută de portar la lovitura de cap a lui Yaremchuk.

„Ulciorul a mers la fântână până când, în cele din urmă, s-a spart. După trei ocazii foarte clare ale lui Olympique, Radu a primit încă un șut din afara careului, trimis de Endrick. O gafă a portarului român, care își salvase echipa cu o intervenție incredibilă la o lovitură de cap a lui Yaremchuk”, au scris jurnaliștii de la AS.

Ziariștii de la Marca au remarcat faptul că Ionuț Radu a vrut să își repare greșeala, însă a fost prea târziu, mingea trecând deja pe sub el. Totodată, aceștia au transmis că Endrick a încercat pe tot parcursul duelului să marcheze, însă românul, până în minutul 87, s-a opus de fiecare dată.

Ce notă a primit Ionuț Radu

Ionuț Radu a fost integralist în partida dintre Celta Vigo și Lyon. Francezii au trimis nu mai puțin de 6 șuturi pe spațiul porții, însă au reușit să marcheze doar un gol, prin Endrick, în minutul 87.

Portarul român a boxat de trei ori mingea, a oferit 7 aruncări și a avut 47 de atingeri în total. În urma acestei prestații, Ionuț Radu a primit calificativul 6,9, conform site-ului de specialitate FlashScore.

Iulian Stoica
