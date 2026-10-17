Sport

Presa din Spania, uimită de performanțele lui Martin Pascual! Cum l-au poreclit jurnaliștii pe fundașul lui Dinamo

Catalin Oprea
17.10.2026 | 13:35
Presa din Spania uimita de performantele lui Martin Pascual Cum lau poreclit jurnalistii pe fundasul lui Dinamo
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Presa din Spania este uimită de randamentul lui Martin Pascual! Cum l-au poreclit jurnaliștii iberici
Martin Pascual a devenit golgheterul surprinzător al „câinilor” și ocupă locul 5 în topul jucătorilor spanioli la goluri marcate în primele eșaloane din Europa.
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Fundașul central spaniol Martín Pascual, în vârstă de 27 de ani, traversează cea mai bună perioadă din cariera sa de fotbalist profesionist după transferul la Dinamo București. Fostul apărător al celor de la Rayo Vallecano a devenit o piesă de bază în defensiva „câinilor roșii”. Stoperul a impresionat presa din Spania prin eficiența sa ofensivă neobișnuită pentru un apărător central. Sub conducerea tehnicianului portughez Nuno Campos, Dinamo ocupă prima poziție în clasament și se mândrește cu cea mai bună defensivă din campionat.

Golgheterul neașteptat din linia defensivă a alb-roșilor

Evoluțiile spectaculoase ale spaniolului au atras atenția publicației spaniole MARCA, care a evidențiat cifrele remarcabile reușite de fundaș în acest început de sezon. Jurnaliștii spanioli l-au poreclit ,,un central ‘Pichichi ”, sintagmă care s-ar traduce ca ,,fundașul central golgheter ”. Martín Pascual a înscris nu mai puțin de 5 goluri în SuperLiga, performanță care îl plasează pe locul al optulea în clasamentul tuturor fotbaliștilor spanioli care evoluează în primele ligi ale lumii în privința golurilor marcate.

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Ibericul beneficiază de o libertate tactică substanțială în momentele fixe ale meciurilor. Dominanța sa în jocul aerian, viziunea excelentă și capacitatea de anticipare l-au transformat într-o adevărată armă secretă pentru trupa din Ștefan cel Mare, amintind de perioada în care evolua ca atacant la nivel de juniori la Rayo Vallecano. Adaptarea rapidă a spaniolului la București s-a datorat și atmosferei pozitive din cadrul lotului condus de Nuno Campos.

În ciuda diversității de naționalități din vestiarul echipei, fotbaliștii străini veniți în această vară pare că s-au adaptat rapid și au înțeles ce le cere tehnicianul lusitan. Dinamo a transferat în această vară nu mai puțin de 8 jucători străini.

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Lista jucătorilor străini veniți în această vară la Dinamo:

  • Martin Pascual (liber de contract)
  • Alaa Bellarouch (împrumutat, cu opțiune de cumpărare)
  • Oliver Hintsa (transferat de la Sogndal din Novergia)
  • Dario Benavides (transferat de la RAAL LA Louviere din Belgia)
  • Imran Fetai (transferat pe 150.000 de euro de la Shkendija)
  • Matthias Verreth (transferat pe 200.000 de euro de la Bari)
  • Diogo Pinto (liber de contract)
  • Dean Zandbergen (transferat pe 500.000 de euro de la Venlo)

Dinamo este neînvinsă de 11 partide

Dinamo București își continuă parcursul solid în campionat, după victoria cu 2-0 în fața celor de la Botoșani. Pentru ,,câini”  urmează deplasarea de la Cluj, unde o va întâlni pe CFR. După această partidă, pentru Dinamo urmează două partide până la încheierea turului actualului sezon de Superliga; acasă cu UTA Arad și deplasare cu FC Argeș. Alb-roșii se află în acest moment pe prima poziție din clasament, la 5 puncte de ocupanta locului secund, însă cu un meci mai mult disputat.

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