Presa din Spania, verdict dur după ce Barcelona câștigă El Clasico și titlul. Real Madrid, ironizată: „În ruine” / „Meci demonstrativ”

în meciul de pe Camp Nou care a decis și matematic campioana sezonului din La Liga. Cele două goluri care au stabilit victoria, , pentru gazde, au fost marcate de Marcus Rashford, după o lovitură liberă superbă de la marginea careului, și de Ferran Torres, cel care a finalizat o fază rapidă de atac a catalanilor.

Ce a remarcat presa din Spania după ce Barcelona a învins-o pe Real Madrid și a câștigat titlul

Ziariștii de la Mundo Deportivo nu au avut milă de rivala din capitala Spaniei și au remarcat că este un nou succes pe care catalanii îl obțin în fața „galacticilor”, asta după ce s-au impus deja în ultimii ani în SuperCupă, de două ori, și o dată în Cupă.

„Echipa lui Flick și-a impus forța împotriva Madridului lui Tchouaameni și a transformat Clasico-ul în victoria pentru titlu, cu goluri excelente marcate de Rashford și Ferran Torres. După două Supercupe și o Copa del Rey, La Liga se alătură titlurilor câștigate de antrenorul german în ochii Madridului”, au scris cei de la Mundo Deportivo.

„O Barça imperială zdrobește Madridul și ridică titlul de campioană”, au notat jurnaliștii de la Sport, care au continuat: „Barça a oferit un meci demonstrativ pe un Camp Nou plin și a învins un Real Madrid slab, pentru a câștiga titlul în fața fanilor”.

Jurnaliștii apropiați de Real Madrid, dezolați de fața grupării pregătite de Alvaro Arbeloa

Presa din capitală nu a avut milă de elevii lui Alvaro Arbeloa, care nu s-au ridicat la un nivel foarte bun în El Clasico și au părut în multe momente că fac figurație pe teren. Jurnaliștii iberici de la Marca au vorbit despre o echipă „în ruine”, iar cei de la AS au remarcat ușurința pe care Barcelona a avut-o în evoluție contra grupării „Blanco”.

„O echipă campioană și alta în ruine”, au titrat cei de la după finalul partidei. „Barcelona e încoronată campioană după un El Clasico în care a zburdat”, au remarcat și cei de la .

