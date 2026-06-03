Presa din străinătate, fascinată de Sorana Cîrstea: „Frumoasa din cartier”

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea parcurge o perioadă de senzație în circuitul profesionist de tenis. După ce a ajuns în semifinale la turneul de la Roma, românca a reușit să se califice în sferturile de la Roland Garros, acolo unde a cedat în două seturi în fața Mirrei Andreeva. În ciuda înfrângerii, Cîrstea a primit o descriere pe măsură.

Presa din străinătate, descriere fabuloasă după ce Sorana Cîrstea a pierdut în sferturi la Roland Garros

Deși a fost eliminată în sferturile de finală de la Roland Garros, prestația Soranei Cîrstea de la turneul din Franța a fost apreciată de toți iubitorii tenisului. Jurnaliștii sârbi au vorbit extrem de frumos despre sportiva româncă și, în ciuda înfrângerii, aceștia au scos în evidență longevitatea lui Cîrstea în topul mondial.

ADVERTISEMENT

„Frumoasa `din cartier` a fost eliminată de la Roland Garros, rusoaica a învins-o în sferturile de finală. Meciul a fost o demonstrație de forță a celei de-a opta jucătoare din lume, care a confirmat încă o dată de ce este considerată viitoarea conducătoare a tenisului feminin.

Pe de altă parte, Cîrstea, locul 18 în clasamentul WTA, nu a reușit să repete jocul care a adus-o în această etapă a competiției. În ciuda înfrângerii, Sorana Cîrstea părăsește Parisul cu capul sus, după ce a jucat în sferturile de finală la 17 ani după primul său astfel de rezultat, o performanță care vorbește despre longevitatea sa în topul mondial”, au notat jurnaliștii sârbi de la .

ADVERTISEMENT

Câți bani primește Sorana Cîrstea după parcursul de la Roland Garros

, după un eșec în fața Mirrei Andreeva. Jucătoarea din Rusia a câștigat în două seturi, cu un categoric 6-0, 6-3, asigurându-și astfel prezența în semifinalele Grand Slam-ului de la Paris. În ciuda eliminării din această fază, sportiva noastră va fi recompensată cu un premiu financiar consistent din partea organizatorilor.

ADVERTISEMENT

Mai precis, prezența în sferturile de finală de la Roland Garros îi va aduce româncei un cec de 470.000 de euro. Sorana Cîrstea traversează o formă de zile mari, iar dacă adăugăm și cele 289.115 euro câștigate pentru calificarea în semifinalele turneului de la Roma, s .