Sport

Presa din străinătate, fascinată de Sorana Cîrstea: „Frumoasa din cartier”

Presa din străinătate a descris-o în câteva cuvinte pe Sorana Cîrstea după eliminarea din sferturile turneului Roland Garros. Ce au transmis jurnaliștii despre prestația româncei.
Iulian Stoica
03.06.2026 | 09:10
Presa din strainatate fascinata de Sorana Cirstea Frumoasa din cartier
ULTIMA ORĂ
Presa din străinătate, descriere fabuloasa după ce Sorana Cîrstea a pierdut în sferturi la Roland Garros. Foto: hepta
ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea parcurge o perioadă de senzație în circuitul profesionist de tenis. După ce a ajuns în semifinale la turneul de la Roma, românca a reușit să se califice în sferturile de la Roland Garros, acolo unde a cedat în două seturi în fața Mirrei Andreeva. În ciuda înfrângerii, Cîrstea a primit o descriere pe măsură.

Presa din străinătate, descriere fabuloasă după ce Sorana Cîrstea a pierdut în sferturi la Roland Garros

Deși a fost eliminată în sferturile de finală de la Roland Garros, prestația Soranei Cîrstea de la turneul din Franța a fost apreciată de toți iubitorii tenisului. Jurnaliștii sârbi au vorbit extrem de frumos despre sportiva româncă și, în ciuda înfrângerii, aceștia au scos în evidență longevitatea lui Cîrstea în topul mondial.

ADVERTISEMENT

„Frumoasa `din cartier` a fost eliminată de la Roland Garros, rusoaica a învins-o în sferturile de finală. Meciul a fost o demonstrație de forță a celei de-a opta jucătoare din lume, care a confirmat încă o dată de ce este considerată viitoarea conducătoare a tenisului feminin.

Pe de altă parte, Cîrstea, locul 18 în clasamentul WTA, nu a reușit să repete jocul care a adus-o în această etapă a competiției. În ciuda înfrângerii, Sorana Cîrstea părăsește Parisul cu capul sus, după ce a jucat în sferturile de finală la 17 ani după primul său astfel de rezultat, o performanță care vorbește despre longevitatea sa în topul mondial”, au notat jurnaliștii sârbi de la Telegraf.

ADVERTISEMENT
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza...
Digi24.ro
„Nu ne mai putem permite acest război”. Tensiuni majore la Moscova din cauza cheltuielilor militare

Câți bani primește Sorana Cîrstea după parcursul de la Roland Garros

Aventura Soranei Cîrstea la Roland Garros s-a oprit în sferturile de finală, după un eșec în fața Mirrei Andreeva. Jucătoarea din Rusia a câștigat în două seturi, cu un categoric 6-0, 6-3, asigurându-și astfel prezența în semifinalele Grand Slam-ului de la Paris. În ciuda eliminării din această fază, sportiva noastră va fi recompensată cu un premiu financiar consistent din partea organizatorilor.

ADVERTISEMENT
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în...
Digisport.ro
Gestul făcut de Ion Țiriac, după ce Sorana Cîrstea a fost eliminată în fața sa de la Roland Garros

Mai precis, prezența în sferturile de finală de la Roland Garros îi va aduce româncei un cec de 470.000 de euro. Sorana Cîrstea traversează o formă de zile mari, iar dacă adăugăm și cele 289.115 euro câștigate pentru calificarea în semifinalele turneului de la Roma, sportiva din România a acumulat nu mai puțin de 759.115 euro în ultimele 19 zile.

ADVERTISEMENT
Gabriela Szabo lansează cartea „Mentalitate de Campion”! Câştigătoarea aurului olimpic, despre lupta cu...
Fanatik
Gabriela Szabo lansează cartea „Mentalitate de Campion”! Câştigătoarea aurului olimpic, despre lupta cu „inamicul invizibil”: „Le recomand sportivilor să îşi închidă social media cu 6 luni înainte de concurs!”
Prietenii lui Mutu au decis pe cine se bazează la Cupa Mondială. Misiune...
Fanatik
Prietenii lui Mutu au decis pe cine se bazează la Cupa Mondială. Misiune infernală pentru naționala debutantă la un turneu final
Doliu în NBA! Legendarul antrenor Rick Adelman a murit la 79 de ani
Fanatik
Doliu în NBA! Legendarul antrenor Rick Adelman a murit la 79 de ani
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Avea ofertă de la sfertfinalista Champions League, dar a ales un salariu 'de...
iamsport.ro
Avea ofertă de la sfertfinalista Champions League, dar a ales un salariu 'de 20 de ori mai mare': 'Am greșit!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!