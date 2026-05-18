Presa din Turcia l-a pus la zid pe Mirel Rădoi după ce a terminat campionatul cu patru înfrângeri la rând: „Rămas bun într-un mod foarte trist”

Echipa lui Mirel Rădoi a pierdut și meciul din ultima etapă din campionatul Turciei cu Istanbul BB, scor 1-2. Antrenorul român a încheiat astfel sezonul cu 4 eșecuri pe linie, marcând un start de mandat de coșmar. Jurnaliștii au scris despre contraperformanța bifată de fostul mijlocaș, subliniind că șocul pozitiv așteptat la echipă prin schimbarea antrenorului nu s-a produs.

Reacția presei din Turcia după ce Mirel Rădoi a terminat campionatul Turciei cu patru înfrângeri la rând la Gaziantep

Mirel Rădoi a lăsat FCSB pentru Gaziantep în primăvara acestui an. însă toate s-au încheiat cu același deznodământ: înfrângere. Gaziantep a pierdut pe rând cu Eyupspor (0-3), Beșiktaș (0-2), Goztepe (1-2) și Bașakșehir (1-2). Presa turcă a reacționat după startul de mandat demn de dat uitării.

„Gaziantep și-a luat rămas bun de la fani într-un mod foarte trist! Gaziantep a încheiat sezonul slab, după ce a pierdut acasă cu 1-2 în fața lui Bașakșehir, în ultima etapă. Deși echipa a dat dovadă de o oarecare eficiență în fața fanilor, nu a reușit să obțină rezultatul dorit. Gaziantep, care a avut rezultate inconsistente, mai ales în a doua jumătate a sezonului, a cunoscut o altă dezamăgire pe final.

Sub conducerea lui Mirel Rădoi, care a fost numit recent ca antrenor principal, Gaziantep a jucat slab și nu a reușit să acumuleze niciun punct în patru meciuri! Noul antrenor nu a reușit să obțină nicio victorie până acum, iar sezonul s-a încheiat urât. Restructurarea echipei din sezonul următor este acum doar la stadiul de speculații”, au notat .

Alex Maxim a izbucnit în plâns după a patra înfrângere consecutivă sub comanda lui Mirel Rădoi

Eșecul suferit sâmbătă seară cu Istanbul BB s-a lăsat cu lacrimi pentru unul dintre românii din echipa lui Mirel Rădoi. Mai exact, Alexandru Maxim, fotbalistul de 35 de ani intrat în istoria lui Gaziantep, se află la final de contract cu echipa. Partida din ultima etapă a campionatului Turciei din acest sezon s-ar putea să fi fost ultima pentru el la club.

Emoțiile l-au cuprins la finalul înfrângerii de sâmbătă seară, astfel că, Mai mulți colegi l-au înconjurat pentru a-l consola. Maxim a fost luat în brațe de ceilalți jucători ai lui Gaziantep, după care au mers cu toții spre vestiare.