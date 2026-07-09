Presa din Ucraina a „explodat” după ce Dinamo Kiev nu a reușit să o învingă pe U Cluj: „Inacceptabil!”

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Dinamo Kiev pornea ca favorită înainte de „dubla” cu U Cluj din turul 1 preliminar al UEFA Europa League, însă calificarea se va decide în România după ce prima manșă din Polonia s-a încheiat la egalitate, 0-0. Presa din Ucraina a reacționat după ce echipa pregătită de Igor Kostyuk nu a reușit să câștige meciul de la Lublin, pe care l-a dominat.

Reacție dură în presa din Ucraina după Dinamo Kiev – U Cluj 0-0

Site-ul a criticat evoluția lui Dinamo Kiev și a scos în evidență o declarație făcută înainte de meci de fostul internațional român Tiberiu Ghioane, care a îmbrăcat tricoul formației din Ucraina în perioada 2001-2011. „Dinamo nu a reușit să învingă Universitatea în prima manșă a preliminariilor UEFA Europa League – stingerea nocturnei și bara transversală i-au salvat pe români”, au titrat aceștia, care au descris mai apoi jocul de la Lublin: „Dinamo a tratat meciul cu Universitatea din postura favoritei absolute.

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Fostul jucător al clubului din Kiev, românul Tiberiu Ghioane, a fost convins că echipa lui Igor Kostyuk va învinge fără probleme formația din Cluj-Napoca, deoarece cei mai buni jucători ai echipei din Transilvania au aproape 40 de ani. Totuși, a fost inacceptabil să subestimezi echipa care a terminat pe locul 2 în campionatul României. (…) Din nefericire, fluierul final a consfințit un egal fără goluri. Dinamo nu a început bine în preliminariile Europa League, deși nu toate au fost rele în timpul jocului. Românii trebuie puși sub presiune, dar acum Dinamo va trebui să facă asta pe terenul lor”.

Ce a scris site-ul „de casă” al lui Dinamo Kiev după 0-0 cu U Cluj

Și cei de la , site dedicat formației din Kiev, au scos în evidență faptul că echipa pregătită de Igor Kostyuk a dominat : „Din păcate, deși a avut un plus pe durata meciului și a creat multe ocazii, Dynamo nu a reușit să înscrie în meciul cu Universitatea Cluj”.

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Opinia a fost împărtășită și de cei de la . „Un început dificil de sezon european. Ghinionul lui Ponomarenko. În ciuda avantajului Kievului, meciul s-a încheiat la egalitate, 0-0”, au titrat aceștia. .