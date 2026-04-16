Presa din Ucraina a făcut anunțul cu privire la viitorul lui Vladislav Blănuță! „Există interes”

Vladislav Blănuță (24 de ani) a fost transferat de Dinamo Kiev în vara anului trecut pentru 2 milioane de euro, însă nu a reușit să se impună în Ucraina, fiind afectat și de reacția dură pe care au avut-o suporterii la transferul său, din cauza unor postări făcute de acesta pe rețelele sociale. Fostul internațional de tineret nu a mai jucat într-un meci oficial de peste 5 luni, iar presa din Ucraina a anunțat că atacantul va pleca în vară de la Dinamo Kiev.

Vladislav Blănuță va pleca în vară de la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a primit șanse în primele luni ale sezonului din partea fostului antrenor al lui Dinamo Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, însă nu a confirmat, iar după numirea lui Igor Kostyuk pe banca tehnică, românul nu a mai evoluat deloc, ultimul său meci oficial fiind cel cu LNZ Cherkasy, disputat pe 9 noiembrie.

În acest context, presa din Ucraina a anunțat că Blănuță va părăsi echipa în iarnă, o revenire în România fiind cea mai probabilă variantă. „Dinamo plănuiește să vândă doi atacanți în această vară – Vladislav Blănuță și Eduardo Guerrero. Românul își dorește să plece de la echipă și nu vrea să rămână în Ucraina, în timp ce Guerrero a pierdut complet încrederea antrenorului Igor Kostyuk.

Blănuță are un contract până în 2030, dar vrea să plece și există interes pentru el din România, ceea ce va facilita afacerea”, au notat cei de la . , însă odată cu reluarea partidelor oficiale, nu l-a inclus nici măcar în lot pe fostul fotbalist al Universității Cluj.

Vladislav Blănuță, pe lista lui Dinamo București

Vladislav Blănuță a fost dorit în iarnă de Dinamo București, însă mutarea nu s-a concretizat. Atacantul rămâne în continuare în vizorul „câinilor” însă, un transfer fiind posibil în vară, ținând cont de situația în care se află fotbalistul în Ucraina. „Depinde mult ce se va întâmpla cu el, pentru că nu știu cât va juca acolo, cât va fi implicat în ce se întâmplă acolo.

Și în același timp nu știu cât va reprezenta Dinamo pentru el o variantă vara viitoare. Știu că și atunci când el a plecat în Ucraina avea ambiții să câștige bani mulți în alte campionate. Cumva s-a îndeplinit partea asta financiară pe care și-o dorea, dar poate fotbalistic nu a fost cea mai bună decizie”, afirma în ianuarie directorul sportiv al „câinilor”, .

Ce realizări are Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a evoluat în 10 partide pentru Dinamo Kiev, reușind să marcheze un singur gol, în partida din Conference League contra celor de la Zrinjski, câștigată cu 6-0 de formația din Ucraina. Campioană în sezonul trecut, Dinamo Kiev traversează o stagiune dezamăgitoare, aflându-se momentan pe locul 5 în campionat, la 10 puncte de liderul-surpriză LNZ Cherkasy.

Eliminată din Conference League în faza ligii, gruparea antrenată de Igor Kostyuk mai are o șansă la un trofeu, Cupa Ucrainei, fiind calificată în semifinale, unde va juca împotriva celor de la Bukovyna, grupare din divizia secundă. În cazul unei calificări în finală, Dinamo Kiev ar întâlni învingătoarea din disputa Metalist 1925 – FC Chernihiv.