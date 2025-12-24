Presa din Ucraina a făcut anunțul despre viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev „Transfer la o echipă din România”

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță se află într-o situație complicată la Dinamo Kiev, unde nu a mai evoluat de pe 9 noiembrie. Atacantul român este dorit de mai multe formații din Superliga, iar presa din Ucraina a dezvăluit ce plan are actualul său club cu privire la viitorul jucătorului.

Presa din Ucraina a făcut anunțul despre Vladislav Blănuță

Vladislav Blănuță a marcat un singur gol în cele 10 partide disputate în tricoul lui Dinamo Kiev, evoluțiile sale fiind, în mare măsură, dezamăgitoare. Situația atacantului român a fost una complicată încă de la finalizarea transferului, deoarece acesta a fost contestat dur de suporteri din cauza unor postări pro-ruse de pe rețelele sociale. Fostul internațional de tineret nu a evoluat deloc sub comanda noului antrenor al echipei, Igor Kostyuk, fiind „încurcat” și de explozia tânărului atacant Matviy Ponomarenko (19 ani), care a înscris 3 goluri în cele 5 partide disputate în ultimele săptămâni pentru Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT

„Există îndoieli tot mai mari la Dinamo Kiev cu privire la rămânerea lui Blănuță la echipă. Situația s-a complicat și datorită faptului că Ponomarenko a început să evolueze constant și chiar l-a depășit pe român în ierarhia atacanților. Conform informațiilor disponibile, Dinamo nu este concentrată pe reintegrarea lui Blănuță în echipă, ci pe găsirea unui mecanism legal care i-ar permite fotbalistului să plece sub formă de împrumut în iarnă.

Principala opțiune este un transfer la o echipă din campionatul României. Este de așteptat ca decizia finală cu privire la viitorul fotbalistului să fie luată în timpul pauzei de iarnă”, au transmis cei de la . , ar avea nevoie de o derogare de la FIFA pentru a juca la o a treia echipă în stagiunea 2025-2026, deoarece a evoluat deja pentru FC U Craiova și Dinamo Kiev.

ADVERTISEMENT

Vladislav Blănuță, dorit de Dinamo

Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, , a dezvăluit că gruparea „roș-albă” este interesată de Vladislav Blănuță. „Blănuță a fost tot timpul în vederile noastre, dar condițiile au fost prohibitive și așa că nu are rost să discutăm la momentul ăsta. El a rămas în atenția noastră, e un tânăr român de foarte mare perspectivă.

ADVERTISEMENT

Ne interesează, e mult spus încercăm la momentul ăsta sau că suntem în negocieri, dar ne interesează. Vedem ce oportunități se ivesc, la fel ca la toate transferurile pe care le-am făcut. Am căutat tot timpul să găsim soluții. E foarte dificil să ne ducem acolo (n.r. la suma de 2 milioane de euro)”, a afirmat oficialul „câinilor”.

Sezon catasrofal pentru Dinamo Kiev

Campioană în sezonul trecut al primei ligi din Ucraina, Dinamo Kiev traversează o stagiune teribilă. Gruparea din capitala Ucrainei ocupă locul 4 în campionat după 16 etape, cu 26 de puncte, la 9 lungimi distanță de liderul-surpriză LNZ Cherkasy, care este la egalitate cu Șahtior Donetsk, având însă avantajul rezultatului direct.

ADVERTISEMENT

În Conference League, Dinamo Kiev a încheiat faza ligii pe locul 27, fiind eliminată din competiție. Singura șansă a echipei la un trofeu pare a fi Cupa Ucrainei, unde Dinamo Kiev este calificată în sferturi, urmând să evolueze pe teren propriu contra celor de la Ingulets.