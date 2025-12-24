Presa din Ucraina a făcut anunțul despre viitorul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev „Transfer la o echipă din România”

Vladislav Blănuță se află într-o situație complicată la Dinamo Kiev, unde nu a mai evoluat de pe 9 noiembrie. Atacantul român este dorit de mai multe formații din Superliga, iar presa din Ucraina a dezvăluit ce plan are actualul său club cu privire la viitorul jucătorului.
Vladislav Blănuță a marcat un singur gol în cele 10 partide disputate în tricoul lui Dinamo Kiev, evoluțiile sale fiind, în mare măsură, dezamăgitoare. Situația atacantului român a fost una complicată încă de la finalizarea transferului, deoarece acesta a fost contestat dur de suporteri din cauza unor postări pro-ruse de pe rețelele sociale. Fostul internațional de tineret nu a evoluat deloc sub comanda noului antrenor al echipei, Igor Kostyuk, fiind „încurcat” și de explozia tânărului atacant Matviy Ponomarenko (19 ani), care a înscris 3 goluri în cele 5 partide disputate în ultimele săptămâni pentru Dinamo Kiev.
„Există îndoieli tot mai mari la Dinamo Kiev cu privire la rămânerea lui Blănuță la echipă. Situația s-a complicat și datorită faptului că Ponomarenko a început să evolueze constant și chiar l-a depășit pe român în ierarhia atacanților. Conform informațiilor disponibile, Dinamo nu este concentrată pe reintegrarea lui Blănuță în echipă, ci pe găsirea unui mecanism legal care i-ar permite fotbalistului să plece sub formă de împrumut în iarnă.
Principala opțiune este un transfer la o echipă din campionatul României. Este de așteptat ca decizia finală cu privire la viitorul fotbalistului să fie luată în timpul pauzei de iarnă”, au transmis cei de la football24.ua. Vladislav Blănuță, care a ratat meciul cu Noah din Conference League, ar avea nevoie de o derogare de la FIFA pentru a juca la o a treia echipă în stagiunea 2025-2026, deoarece a evoluat deja pentru FC U Craiova și Dinamo Kiev.
Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a dezvăluit că gruparea „roș-albă” este interesată de Vladislav Blănuță. „Blănuță a fost tot timpul în vederile noastre, dar condițiile au fost prohibitive și așa că nu are rost să discutăm la momentul ăsta. El a rămas în atenția noastră, e un tânăr român de foarte mare perspectivă.
Ne interesează, e mult spus încercăm la momentul ăsta sau că suntem în negocieri, dar ne interesează. Vedem ce oportunități se ivesc, la fel ca la toate transferurile pe care le-am făcut. Am căutat tot timpul să găsim soluții. E foarte dificil să ne ducem acolo (n.r. la suma de 2 milioane de euro)”, a afirmat oficialul „câinilor”.
Campioană în sezonul trecut al primei ligi din Ucraina, Dinamo Kiev traversează o stagiune teribilă. Gruparea din capitala Ucrainei ocupă locul 4 în campionat după 16 etape, cu 26 de puncte, la 9 lungimi distanță de liderul-surpriză LNZ Cherkasy, care este la egalitate cu Șahtior Donetsk, având însă avantajul rezultatului direct.
În Conference League, Dinamo Kiev a încheiat faza ligii pe locul 27, fiind eliminată din competiție. Singura șansă a echipei la un trofeu pare a fi Cupa Ucrainei, unde Dinamo Kiev este calificată în sferturi, urmând să evolueze pe teren propriu contra celor de la Ingulets.