Presa din Ungaria, consternată de șocul trăit de Ferencvaros cu fosta adversară a FCSB-ului. Maghiarii sunt ca și eliminați din Champions League

Presa din Ungaria n-a digerat bine deloc , în prima manșă a „dublei” din play-off-ul UEFA Champions League. Jurnaliștii maghiari i-au criticat pe fotbaliștii lui Robbie Keane.

Jurnaliștii maghiari pun tunurile pe Ferencvaros după eșecul cu Qarabag

Ferencvaros este cu un picior în afara Ligii Campionilor după ce a pierdut cu 1-3 meciul tur cu Qarabag. Azerii s-au impus în deplasare, scor 1-3, în ciuda faptului că au fost conduși cu 0-1. Returul se va juca la Baku, miercuri, 27 august, de la ora 19:45.

În cazul în care nu vor produce minunea și vor fi eliminați, maghiarii vor continua aventura europeană pe tabloul principal UEFA Europa League, . Cu toate acestea, Ferencvaros nu a scăpat de criticile jurnaliștilor din țara vecină.

Barnabas Varga a deschis scorul în minutul 29, iar meciul decurgea în favoarea gazdelor. Situația s-a schimbat însă la 180 de grade în actul secund. Mai întâi, azerii au restabilit egalitatea în minutul 50, prin Marko Jankovic. Au venit apoi reușitele lui Kevin Medina (67) și Musa Qurbanly (85), care au închis tabela la 1-3.

„Pana de curent s-a produs în repriza a doua. Qarabag s-a impus cu două goluri în fața lui Ferencvaros, la Budapesta”, a titrat site-ul

„A cedat în partea secundă”

Ungurii au încercat să găsească explicații pentru căderea din repriza a doua a echipei lui Robbie Keane.

„În play-off-ul de calificare în Liga Campionilor, Ferencvaros a primit vizita lui Qarabag din Azerbaidjan și, deși a deschis scorul în prima repriză, a cedat în partea secundă, partida încheindu-se cu victoria oaspeților, scor 3-1”, au mai scris jurnaliștii de la Nemzeti.

