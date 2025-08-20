Sport

Presa din Ungaria, consternată de șocul trăit de Ferencvaros cu fosta adversară a FCSB-ului. Maghiarii sunt ca și eliminați din Champions League

Presa vecină a reacționat dur după ce Ferencvaros a pierdut în Ungaria prima manșă a „dublei” cu Qarabag din play-off-ul Champions League
Cristian Măciucă
20.08.2025 | 14:25
Presa din Ungaria consternata de socul trait de Ferencvaros cu fosta adversara a FCSBului Maghiarii sunt ca si eliminati din Champions League
Presa din Ungaria, consternată de șocul trăit de Ferencvaros cu Qarabag. Maghiarii sunt ca și eliminați din Champions League. FOTO: infostart.hu

Presa din Ungaria n-a digerat bine deloc eșecul suferit de Ferancvaros, scor 1-3, în fața lui Qarabag, în prima manșă a „dublei” din play-off-ul UEFA Champions League. Jurnaliștii maghiari i-au criticat pe fotbaliștii lui Robbie Keane.

Jurnaliștii maghiari pun tunurile pe Ferencvaros după eșecul cu Qarabag

Ferencvaros este cu un picior în afara Ligii Campionilor după ce a pierdut cu 1-3 meciul tur cu Qarabag. Azerii s-au impus în deplasare, scor 1-3, în ciuda faptului că au fost conduși cu 0-1. Returul se va juca la Baku, miercuri, 27 august, de la ora 19:45.

În cazul în care nu vor produce minunea și vor fi eliminați, maghiarii vor continua aventura europeană pe tabloul principal UEFA Europa League, acolo unde speră să ajungă și campioana României, FCSB. Cu toate acestea, Ferencvaros nu a scăpat de criticile jurnaliștilor din țara vecină.

Barnabas Varga a deschis scorul în minutul 29, iar meciul decurgea în favoarea gazdelor. Situația s-a schimbat însă la 180 de grade în actul secund. Mai întâi, azerii au restabilit egalitatea în minutul 50, prin Marko Jankovic. Au venit apoi reușitele lui Kevin Medina (67) și Musa Qurbanly (85), care au închis tabela la 1-3.

„Pana de curent s-a produs în repriza a doua. Qarabag s-a impus cu două goluri în fața lui Ferencvaros, la Budapesta”, a titrat site-ul nemzetisport.hu.

„A cedat în partea secundă”

Ungurii au încercat să găsească explicații pentru căderea din repriza a doua a echipei lui Robbie Keane.

„În play-off-ul de calificare în Liga Campionilor, Ferencvaros a primit vizita lui Qarabag din Azerbaidjan și, deși a deschis scorul în prima repriză, a cedat în partea secundă, partida încheindu-se cu victoria oaspeților, scor 3-1”, au mai scris jurnaliștii de la Nemzeti.

  • 3,00 este cota exclusivă Superbet pentru „2 solist” la Qarabag – Ferencvaros din UEFA Champions League

Cristian Măciucă
